Th Resorts: pronto il piano di investimenti da 37 milioni

24/07/2019 11:31

Focus su riammodernamento delle strutture, digitalizzazione e informatizzazione nel nuovo piano quinquennale finanziato per 25 milioni di euro da un pool di banche

Th Resorts, tra i principali player nazionali nella gestione di strutture alberghiere nel segmento leisure di fascia medio-alta, ha presentato il nuovo piano di investimenti quinquennale da 37 milioni di euro finalizzati allo sviluppo del prodotto dell’azienda e a nuove acquisizioni.



Gli investimenti saranno convogliati allo sviluppo del prodotto verso il segmento upscale con particolare riguardo la digitalizzazione ma anche l'informatizzazione dell’intero comparto. I 25 resort gestiti dal gruppo per un totale di oltre 5mila camere, con una posizione dì leadership sulla montagna invernale ed estiva, vedranno investimenti per lo sviluppo del web, sia marketing che commerciale, e del Crm con particolare attenzione al cliente e alla sua esperienza.

L’azienda, che nel corso del 2019 raggiungerà i 90 milioni di fatturato con oltre 2600 addetti, finanzierà il riammodernamento delle camere e l’acquisizione di nuove gestioni, con particolare riguardo a Sicilia e Sardegna, attraverso il finanziamento a medio termine di 24,6 milioni di euro erogato da un pool di banche: Mediocredito italiano (banca del gruppo Intesa Sanpaolo), Mps, Bpm e Bper. Banca Imi, la banca d’investimento del gruppo Intesa Sanpaolo, ha agito nel ruolo di banca agente. La rimanente parte degli investimenti sarà finanziata da capitale già presente in azienda.

“Siamo particolarmente soddisfatti del finanziamento ottenuto, – ha affermato Gaetano Casertano, amministratore delegato - che dimostra non solo un nuovo posizionamento e consolidamento di Th verso il mercato finanziario già iniziato con l’entrata nel capitale di primari investitori come Cdp Equity e Isa, ma anche il fatto che l'azienda è stata capace di creare un modello di gestione del turismo leasure apprezzato dal sistema finanziario".

Il nuovo posizionamento di Th Resorts si arricchisce con investimenti in città d’arte come il Lido di Venezia nel nuovo segmento “all season” e vedrà lo sviluppo in altri centri come Assisi e Roma.