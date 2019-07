MarinoBus, nuovi collegamenti per la Calabria

25/07/2019 12:16

L'azienda pugliese di trasporto passeggeri su gomma dal prossimo 8 agosto introdurrà le fermate a Crotone, Cirò Marina, Cariati, Mirto, Rossano Stazione, Corigliano Calabro, Sibari e Amendolara

MarinoBus, azienda pugliese di trasporto passeggeri su gomma anche a livello internazionale, annuncia che il prossimo 8 agosto debutteranno i nuovi collegamenti da e per la Calabria, grazie all’istituzione delle fermate a Crotone, Cirò Marina, Cariati, Mirto (frazione di Siderno), Rossano Stazione, Corigliano Calabro, Sibari e Amendolara.

Le nuove linee permetteranno di raggiungere molti centri del Norditalia, con collegamenti diretti (Torino, Novara, Milano San Donato, Milano Lampugnano e Bologna) o mediante interscambio nel capoluogo emiliano. Le corse dalla e verso la Calabria saranno notturne e a frequenza quotidiana.

I mezzi di MarinoBus dispongono di poltrone XXL, ampio spazio tra i sedili, presenza di poggiapiedi, wi-fi gratuito, supporto ricarica per dispositivi mobili e possibilità di viaggiare con due bagagli, uno in stiva e uno a mano sul bus

I biglietti sono già acquistabili online, scaricando gratuitamente l’app mobile - disponibile per dispositivi Android e iOS – oppure visitando il sito. Oppure di persona in una delle 3mila biglietterie convenzionate presenti in Italia.

“Come azienda che opera a livello nazionale e internazionale, la possibilità di servire ora anche una regione importante quale la Calabria è frutto di una precisa scelta strategica aziendale. Ed è pure espressione della consapevolezza di come il trasporto passeggeri di qualità possa essere un modo naturale di facilitare l’interazione del Sud e dei suoi cittadini con il resto d’Italia e, per chi vive in altre regioni, un modo unico di scoprire la bellezza di una terra forse, non conosciuta quanto meriterebbe”, ha spiegatpo Gerardo Marino, amministratore unico di MarinoBus.

MarinoBus ha inoltre recentemente acquistato 22 autobus a due piani S 531 Dt della Setra, azienda tedesca leader nel settore.