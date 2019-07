L'albo delle adv sicure la bussola tra offerte e sommerso

26/07/2019 09:14

Fiavet Emilia Romagna e Marche sta cercando di dare maggiore visibilità alla formula, chiedendo un appoggio alla Regione per un aggiornamento e rilancio. E' in attesa di risposta

Un mercato che va a due velocità. In Emilia Romagna e Marche è così. "Le vendite sono altalenanti, con periodi in cui vanno molto bene ed altri in cui c'è il fermo. Un andamento che vede un rallentamento del Mare Italia, anche dalla nostra Riviera - commenta a Guida Viaggi Massimo Caravita, presidente di Fiavet Emilia Romagna e Marche -. Si sta cercando di recuperare, avendo avuto una bassa stagione molto negativa, ma non so se si riuscirà", afferma il manager. Come si sa maggio ed i primi due fine settimana di giugno non sono andati come si sperava, "settembre sembra andare abbastanza bene, stiamo vendendo fine agosto, il resto si va sul last minute".

Quanto alle mete è interessante constatare che non si sta assistendo, in questa parte d'Italia, ad una esplosione di "richieste per il Mar Rosso, diversamente ad altre aree dove, invece, la meta gode di maggiore appeal. In Emilia Romagna e Marche c'è disintermediazione, c'è fai da te, un fenomento agevolato dalla quantità di voli in partenza da Bologna per tutte le mete vacanziere, ci sono diverse possibilità ed opportunità che si presentano". Detto ciò Caravita constata che "il comparto regge con numeri positivi e intorno allo zero tra aperture e chiusure".

Le richieste alla regione

Tra i fenomeni il manager rileva la "ripresa economica, la gente che spende è abbastanza stabile". Con buone performance del lungo raggio e budget di una certa importanza, "la sfida è farli andare in adv". Ed è proprio questo il fulcro del discorso. La Fiavet regionale da oltre dieci anni ha istituito, con la Regione Emilia Romagna, l'albo delle Agenzie sicure, ad oggi sono un centinaio, che "cerchiamo, tra mille difficoltà, di rilanciare con una maggiore visibilità rispetto al mare magnum delle offerte", afferma Caravita.

Però, fa presente il manager, "con la regione spesso non è semplice parlare, al di là di una disponibilità generica, che poi non si riesce a concretizzare. Abbiamo chiesto di aggiornare e rilanciare la formula, attendiamo risposta". E' stato fatto un aggiornamento della legge regionale, per adeguarla "alla nuova direttiva pacchetti e alla revisione delle professioni turistiche, inoltre - aggiunge Caravita -, abbiamo chiesto di istituire un bando per la digitalizzazione delle imprese del turismo per affrontare meglio le nuove sfide tecnologiche".

La lotta al sommerso

Non è tutto, la Fiavet regionale scende in campo anche con l'organizzazione di un convegno che si terrà ad ottobre, per combattere l'economia sommersa nel turismo. L'intenzione è quella di coinvolgere diversi stakeholder del settore, compresa una parte di istituzioni, a cui presentare le istanze. I relatori che parteciperanno sono tecnici, rappresentanti di associazioni di categoria e funzionari pubblici. Tra loro anche gli albergatori "per dare testimonianza della loro esperienza di lotta e recupero di sommerso attraverso il Cin (codice identificativo nazionale)", spiega Caravita.

Tra i nomi già confermati Alessandro Nucara, direttore generale Federalberghi, Alberto Corti, responsabile settore turismo Confcommercio, l'avvocato Gianluca Rossoni, docente di legislazione del turismo, Ignazio Pucci, responsabile turismo Regione Marche. Probabile la presenza del ministro Gian Marco Centinaio.

Ccnl: lavorare sulle specificità

Un altro tema è quello del Ccnl, con la notizia dell'accordo che è stata diramata ieri. Interpellato in merito il manager osserva che "è positivo che ci sia un contratto di comparto, di categoria, i benefici non si notano subito - afferma -, è stata usata una piattaforma di altri, nel tempo si migliorerà". Non solo, Caravita è convinto che "nel futuro si potrà lavorare meglio sulle specificità del comparto, come per esempio il telelavoro o gli straordinari (visto che abbiamo i picchi di lavoro), magari nelle prossime trattative", afferma il presidente della regionale. s.v.