Estate 2019: +35% di richieste di turismo esperienziale

26/07/2019 12:08

Tra i risultati c'è la riscoperta delle destinazioni di “casa nostra”, scelte da poco più di un italiano su due

Mete italiane e turismo esperienziale. Ecco la panoramica sulle vacanze degli italiani. Ad affermarlo sono i dati di TravelFool, portale di offerte di viaggio del Gruppo Valica, che ha analizzato i trend dell’estate 2019, riscontrando un aumento del 35% di richieste di turismo esperienziale e una riscoperta delle destinazioni di “casa nostra”, scelte da poco più di un italiano su due.

Che si scelga di restare nel Belpaese, o si parta alla volta di terre lontane ed esotiche, quasi il 70% dei viaggiatori chiede una vacanza più dinamica, in cui provare qualcosa di nuovo ed insolito, che magari non si potrebbe fare nella città in cui si vive.

Il mare non si guarda più solo dalla spiaggia, ma si vive in modo più coinvolgente ed attivo. Per quest’estate, TravelFool ha registrato un forte interesse per il noleggio di piccole imbarcazioni che non richiedano la patente nautica (+33%), di canoe e kayak (+27%), di lezioni di sub (+17%) e di sup, lo stand up paddle (+24%).

Per quanto riguarda le destinazioni, in Italia troviamo ai primi posti Calabria e Puglia (sia Salento, sia Gargano), estendendo l’analisi al Mar Mediterraneo, il maggior numero di prenotazioni sono per Malta e Grecia. A livello mondiale, restano stabili Maldive, Antigua e Santo Domingo.

Altra novità del 2019, è l’aumento dell’interesse nei confronti del Marocco, scelto non più soltanto per le spiagge affacciate sull’Oceano Atlantico, ma per la cultura.

Se prima la maggior parte delle prenotazioni era per villaggi turistici con vacanze organizzate all inclusive, ora quasi la metà preferisce andare a caccia di angoli meno turistici e più autentici, cercando di immergersi completamente nei luoghi che si visitano. Tra le attività più richieste, in aumento le escursioni nel deserto a bordo di jeep 4 x 4 (+38%), ma anche di corsi di cucina marocchina (+15%).