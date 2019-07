Torino, ecco la nuova area arrivi

26/07/2019 14:33

3,5 milioni di investimento e 180 giorni di cantiere restituiscono a Caselle spazi rinnovati: chi atterra nella città piemontese troverà più servizi, più tecnologia e più design

Poco meno di 4.500 metri quadri rinnovati e arricchiti di servizi, spazi commerciali e tecnologia, per un investimento complessivo di 3,5 milioni di euro. E’ questo il frutto dei lavori che hanno interessato l’area arrivi dell’aeroporto di Torino, che si presenta ora con un look ispirato alle forme aeronautiche.

Il progetto di riqualificazione architettonica riconsegna, dopo 180 giorni di cantiere, un’area arrivi “organizzata in ambienti più belli – spiega una nota dello scalo - più ampi ma soprattutto più funzionali: il nuovo layout planimetrico migliora la gerarchia degli spazi, distinguendo tra percorsi, lungo i quali si snodano le attività commerciali, e le aree di attesa”.

La superficie dell’area pubblica è stata ampliata del 21%: la riqualificazione ha interessato anche gli uffici e i servizi doganali, gli sportelli lost&found e oggetti smarriti. Cambia volto anche l’accesso esterno, con una nuova pavimentazione composta da 14mila autobloccanti che compongono un disegno ispirato ai pixel, due bussole girevoli per l’accesso e accanto la scritta luminosa “Torino Airport”.



Tra i servizi più prettamente dedicati al turismo, troviamo “Piemonte in your hands”, il nuovo punto di informazioni e servizi dedicati al turismo e che da settembre permetterà di acquistare direttamente all’arrivo in aeroporto i servizi turistici, e la sala video “Torino e Piemonte. Ogni viaggio è un evento”, dedicata alle risorse turistiche e agli appuntamenti del territorio.