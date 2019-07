Nuove sfide in Geo Travel Network

29/07/2019 10:17

Andrea Cerri cambia ruolo, a lui il coordinamento della forza vendite del network sul territorio

Andrea Cerri, in Geo Travel Network dal 2015 come consulente commerciale delle agenzie affiliate in Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, cambia ruolo, a lui viene affidato il coordinamento della forza vendite Geo sul territorio.

Motivazione, doti relazionali, spirito di gruppo, capacità organizzative, predisposizione al lavoro in team sono caratteristiche che Cerri ha acquisito sia in campo lavorativo sia sportivo, avendo giocato per oltre 10 anni a pallacanestro a livello semi-professionistico.

Classe 1982, Cerri vanta un’esperienza quasi ventennale nel settore turistico, con una particolare conoscenza delle dinamiche e dei servizi del network.

Cerri gestirà la rete consulenti di Geo, oltre a svolgere attività di supporto commerciale, con particolare focus sull'ottimizzazione degli strumenti che il network offre ai propri affiliati.

“Sono molto orgoglioso e motivato da questa nuova sfida. In questi anni ho sempre cercato di guardare avanti verso un nuovo obiettivo da raggiungere. Ho lavorato sodo per ottenere questo incarico. La crescita e lo sviluppo personale per me sono fondamentali, ho così puntato ad accrescere le mie competenze attraverso la formazione. Credo però che le vere vittorie arrivino solo attraverso il lavoro di squadra, per questo ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato ad arrivare fino a qua”.