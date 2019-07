Volotea, riempimento oltre il 90% su tutti i voli

31/07/2019 16:00

La nostra Penisola in lizza come possibile candidata all’apertura di nuove basi



Ha appena raggiunto i 25 milioni di passeggeri trasportati dall’inizio delle attività e non smette di macinare risultati. Si tratta di Volotea. “Le rotte che sono iniziate in primavera proseguiranno anche per la winter – anticipa Valeria Rebasti, commercial country manager del vettore Italy & Southeastern Europe -. Si tratta del Cagliari-Palermo, che opererà due volte alla settimana, del Cagliari-Napoli, che sarà attivo 4 volte alla settimana, e del Cagliari-Verona, 2-3 volte alla settimana”. Ma come sta andando l’ultima base aperta, Cagliari appunto? “Sta andando bene – risponde la manager -, siamo soddisfatti. La Sardegna è una delle mete più gettonate e a Cagliari abbiamo deciso di basare due A319”. Tra le mosse recenti della compagnia “il rafforzamento di tutti i servizi di customer service”. Per le agenzie di viaggi oltre alla prenotazione sul sito dedicato, è stata introdotta la possibilità di effettuare il check-in anticipato. Volotea lavora con circa 4-5mila adv e ha accordi con diversi network, tra cui Welcome, Cwt, Uvet, Cisalpina e Gattinoni.

La soddisfazione della manager trova riscontro nei risultati: “Abbiamo un riempimento superiore al 90% su tutti i nostri voli”. In termini di andamento, Rebasti evidenzia che “è stato un anno un po’ strano, con la Pasqua e i lunghi ponti è partito tutto in ritardo, ma la stagione si è poi ripresa. Stanno funzionando molto bene la Grecia e anche l’Italia sul domestico”. Nessun progetto su Ndc per il momento: “Non lo stiamo guardando”, commenta la manager, mentre “siamo entrati da poco su Worldspan”. L’Italia è un bacino di estrema importanza per il vettore: “E’ a pari merito con la Francia, seguono poi Spagna e Grecia”. Non è un caso che nei progetti futuri la nostra Penisola sia nel mirino: “Apriremo una o due basi la prossima primavera. I Paesi nella rosa dei candidati sono Italia e Francia”. n.s.