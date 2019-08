Isole minori e viaggi della maturità, lo sviluppo di My Sunsea

01/08/2019 12:00

In questi due segmenti di prodotto si concentrerà l'espansione per il prossimo anno; Sardegna deludente perché troppo cara: "Ha ragione Briatore, deve specializzarsi sul top level", dice l'a.d.

“Incrementare l’impegno sulle isole minori, dove c’è meno concorrenza e aumentare il numero degli aeroporti di partenza”. E’ questo l’obiettivo strategico di My Sunsea per il futuro, nelle parole di Rosita Angelini, amministratore delegato del t.o. “Al momento siamo forti su Emilia Romagna, Veneto, Marche, Umbria e Toscana, ma vogliamo crescere in Lombardia – aggiunge -. Già quest’anno abbiamo preso posti da Malpensa e Bergamo”.

Altro punto fermo sul quale l’azienda vuole capitalizzare è il catalogo dedicato ai viaggi della maturità. “Vorremmo potenziare questo segmento che include partenze dal 20 luglio a fine agosto in mete trendy”. L’anno prossimo My Sunsea inserirà Croazia, Cornovaglia, meta quest'ultima particolarmente apprezzata per i vari festival musicali che vi si svolgono. “Rafforzeremo Lampedusa – sottolinea Angelini - dove movimentiamo 5mila passeggeri e allungheremo la stagione fino a novembre”.

Sul trend del 2019 commenta: “E’ stato un anno particolare: abbiamo notato un grossissimo incremento di early booking a dicembre per l’estate e fino ad aprile eravamo a +30% in termini di prenotazioni, poi maggio non ha dato i risultati sperati, restando sottotono rispetto allo stesso mese del 2018. Da metà giugno siamo tornati su livelli positivi”. La manager non nega che la stasi dei mesi scorsi abbia impattato sul pricing del last minute, “soprattutto nelle isole dove c’è più competizione. Non sto parlando di Lampedusa, dove siamo riconosciuti ed abbiamo un ottimo posizionamento, e nemmeno delle isole ioniche e a Samos in Grecia, ma parlo di Rodi e Corfù, dove c’è il mondo. Queste sono le destinazioni che hanno sofferto di più”.

Da metà luglio poi, c’è stato il traino dei pacchetti dedicati alla maturità degli studenti. “Da quattro anni proponiamo “Ciao Prof” attraverso proposte composte da soggiorno in appartamenti da 4-6 persone, volo, gadget e event pass con ingressi in discoteche, schiuma e boat party”. Corfù, Rodi e Zante le mete inserite in pacchetto.

Per quanto riguarda le “flash sales” sono due o tre quelle lanciate durante l’anno, a novembre, in primavera e a luglio, verso fine stagione. Quest’ultima riguarda le partenze di fine agosto e settembre. “A proposito di settembre – dichiara Angelini – notiamo un andamento positivo. Piuttosto è la Sardegna, tra tutte le mete, quella ad avere i riempimenti più bassi. Per il mercato leisure è ormai una destinazione cara, anche le compagnie marittime iniziano la stagione con un pricing elevato, poi sono i servizi in loco ad essere onerosi. Parliamo di 200 euro il costo di una tessera club, 50 euro al giorno per la spiaggia. A questo punto ha ragione Briatore a dire che la Sardegna deve specializzarsi sul segmento top level”.

Sugli obiettivi numerici per il 2019 anticipa: “Prevediamo 12mila passeggeri, quasi tutti a pacchetto e un fatturato di 6 milioni di euro”. My Sunsea ha un booking online b2b che promuove con regimi commissionali più vantaggiosi, ma non consente il b2c se non in fase preventiva. l.d.