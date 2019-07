Trend immobiliari: Capri scalza Santa Margherita

30/07/2019 16:30

E' attualmente la località con i valori più elevati. Dal 2013 la cittadina ligure deteneva il record dei prezzi per metro quadro

La crisi del mercato immobiliare che negli ultimi anni è stato in sofferenza dovrebbe essere al capolinea. Sia le compravendite nelle grandi città, sia quelle nelle località turistiche, hanno registrato una crescita rispettivamente del 6,5% e del 6,1% rispetto all'anno precedente. “Sono numeri in linea tra i due diversi settori relativi alle città e alle località turistiche - ha sottolineato Santino Taverna, presidente Fimaa, Federazione Italiana Mediatori Agenti d'affari -. In particolare le località marine hanno fatto segnare un +6,4%, quelle montane +4,0% mentre quelle lacuali il +7,6%. Tra le grandi città che hanno risentito poco della crisi segnaliamo Firenze, Milano e Bologna”.

E' quanto è emerso durante la presentazione dell'Osservatorio Nazionale Immobiliare Turistico 2019 sul mercato delle case vacanza. Le località marine del Lazio e della Liguria sono state quelle che hanno registrato il calo maggiore dei prezzi delle compravendita, rispettivamente -3,5% annuo per il Lazio e -3,1% per la Liguria. “E' il Friuli Venezia-Giulia a segnare un +0,8% tra le località di montagna, mentre la maggiore variazione negativa è quella della Valle d'Aosta (-2,5%). E' invece Capri – ha rimarcato Santino Taverna – la località con i valori più elevati di compravendita seguita da Forte dei Marmi e Madonna di Campiglio. Santa Margherita Ligure che dal 2013 era in testa alla classifica, è scesa al quarto posto seguita da Courmayeur, Cortina d'Ampezzo, Selva di Val Gardena e Porto Cervo”.

Il mercato immobiliare delle seconde case è in leggera ripresa dopo il calo degli ultimi anni. “Dal dopo guerra fino al 2007 il mercato era stato sempre crescita. Il blocco del mercato immobiliare ha cancellato 600.000 posti di lavoro – ha sottolineato il manager -. Il 18% nelle località turistiche e il 25% nelle grandi città. Le previsioni turistiche per la stagione ci dicono che la maggior parte degli italiani farà le ferie in Italia e che tra i mercati esteri troveremo al primo posto i tedeschi. A seguire gli statunitensi, francesi e inglesi e che spenderanno di media 950 euro a persona. L'Italia resta tra i paesi più desiderati al mondo, con un'attenzione particolare ai borghi e alle perle indiscusse del nostro paese come Capri, Amalfi e Portofino. La montagna in estate resta una grande attrattiva anche per il turismo estero. In molti – ha concluso – faranno le ferie nelle case vacanza”. a.to.