Marche, è scontro di dati

01/08/2019 14:10

Ancora negativi i dati del 2018, ma negli alberghi si assiste alla ripresa e l'assessore al Turismo si dice pronto ad aggredire nuovi mercati

Due visioni diverse per il trend turistico nelle Marche nel corso del 2018. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, è scontro di dati tra Confartigianato, che li esamina statisticamente e li rapporta a quelli del Paese, e la Regione Marche, che invece li prende direttamente dagli alberghi. Nel primo caso sono particolarmente negativi, nel secondo più possibilisti.

La variazione negativa nella regione si registra sia per gli italiani (-13,0%, +1,1% in Italia), sia per gli stranieri (-14,2%, +2,8% in Italia). Tra le province marchigiane, relativamente al totale delle presenze, ad Ancona si osserva il -9,2%, ad Ascoli Piceno il -13,6%, a Fermo il -24,1%, a Macerata il -7,7% e a Pesaro-Urbino il -14,6%.

Di fronte a questi dati, Giuseppe Mazzarella, presidente di Confartigianato Marche, sostiene che “è necessario intervenire per sfruttare al meglio tutte le potenzialità che la regione offre”, puntando sull’artigianato e sulle eccellenze delle imprese regionali. Nelle Marche sono 8.500 le imprese artigiane che operano in attività economiche a vocazione turistica, pari al 19,1% dell’artigianato totale, quota che colloca la regione al quarto posto in Italia (media nazionale 16,0%).

Moreno Pieroni, assessore regionale al turismo, fa la tara ai numeri e anche agli allarmismi: “Siamo in ripresa, inutile dare cifre e numeri. I nostri sono reali e basati sulle presenze conteggiate negli alberghi. Abbiamo destinato 8 milioni di euro nelle stagioni 2018 e 2019 alla promozione turistica della Regione, 25 milioni di euro sono andati per la ristrutturazione degli alberghi, a breve uscirà anche un nuovo bando per il rinnovamento degli stabilimenti balneari, 27 milioni di euro per le piste da bike”. L’assessore si dice pronto ad aggredire nuovi mercati.