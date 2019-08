Ecco come si costruisce il turismo eperienziale

02/08/2019 11:04

Tuscany Business Agency promuove soggiorni in dimore di charme rurale per far conoscere il Made in Italy

Cresce il turismo in Italia, grazie soprattutto agli stranieri che sempre di più desiderano la vacanza rurale ed esperienziale. In base alle stime presentate da Unioncamere e Isnart sulla presenza turistica in Italia tra il 2017 e il 2018 si sono registrati un +3,2% di presenze, portando la spesa turistica a 84 miliardi di euro.

Quello che registra lo studio è che oramai proporre solo l’immobile da affittare è sempre più riduttivo, e non basta più. Il turista ha bisogno di vivere nuove esperienze e di continui stimoli che lo portino a percorsi che uniscano al soggiorno anche la degustazione di prodotti Dop e Igp tipicamente regionali e italiani.

Conoscere il proprio territorio vuol dire entrare nelle tradizioni locali e far conoscere al turista la preziosità della nostra gastronomia e l’importanza del contesto storico e paesaggistico dove è locata la struttura. Un fattore questo che avvantaggia l'Italia visto che nella maggior parte dei casi il gestore della struttura (host) è anche imprenditore agricolo o artigiano, con arti e mestieri che richiedono anni di esperienza per raccogliere il prodotto desiderato.

“Per capire il buon vino bisogna camminare nelle sue cantine“, dice Aldo Gottardo fondatore di Tuscany Business Agency (Tba Holidays), agenzia che promuove soggiorni in dimore di charme rurale con il suo focus in particolare in Toscana. "Laddove esiste un agriturismo nella maggior parte dei casi convive un laboratorio dei sapori di eccellenza come cantine, frantoi, prodotti biologici, lavorazioni delle carni, manifattura locale, corsi di cucina e degustazione. Per questo il soggiorno del turista deve essere considerato anche un’opportunità commerciale per far conoscere il proprio territorio e i propri prodotti ampliando il business locale - aggiunge Gottardo -. Purtroppo come Italia siamo rappresentati in modo difforme sui vari portali internazionali con scarse descrizioni che non valorizzano la storia, la cultura e le tradizioni del luogo, tutto questo a discapito della conoscenza delle eccellenze dei nostri prodotti riconosciuti in tutto il mondo. Ecco perché come Tba vogliamo dare il nostro contributo di valorizzazione a queste piccole, ma indispensabili attività di promozione del Made in Italy, offrendo esperienze unite a qualità, trasparenza e tradizione".

Una linea di pensiero cui si è affiancato anche il ministero delle Politiche Agricole e del Turismo con il portale dopigp.politicheagricole.it, quale strumento di comunicazione finalizzato alla promozione, innovazione e tutela dei nostri prodotti agroalimentari a supporto del settore turistico.