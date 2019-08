Milano, Fs rinnova la stazione di Rogoredo

06/08/2019 10:25

Più servizi, più Frecciarossa e orari prolungati per favorire l'intermodalità dalla "porta di Sud Est" del capoluogo lombardo: ecco tutte le novità introdotte

Più collegamenti Frecciarossa (da 36 a 50), sala Freccia e biglietteria Trenitalia aperte con orario prolungato fino alle 21.30, tre nuove self service, desk mobile di customer service, parcheggio auto rinnovato e accessibile a tutti i viaggiatori e maggiore security per le persone. Sono queste le novità introdotte sulla stazione ferroviaria di Milano Rogoredo, potenziata da Fs per “favorire e facilitare l’interscambio modale e per decongestionare l’area metropolitana di Milano, con l’obiettivo di garantire un viaggio sempre più door-to-door e sostenibile”, come si legge in una nota della società.

La stazione - interconnessa con le linee S1, S2 e S13 del passante ferroviario milanese e con la linea M3 della metropolitana - è in posizione strategica per raggiungere l’area Sud orientale della città metropolitana di Milano, le province meridionali della Lombardia e il centro del capoluogo lombardo, ma è anche un importante snodo per i collegamenti con Bologna e Genova.

Anche il parcheggio Metropark adiacente alla stazione è stato oggetto di lavori: l’area è stata ampliata ed è in grado di accogliere nuovi servizi di mobilità sostenibile. Per quanto riguarda la sicurezza, invece, già dallo scorso 3 giugno è operativo in stazione un nuovo ufficio (200 metri quadri) della Polizia Ferroviaria, con un front office sulla banchina del binario 1.