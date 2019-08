Business travel: Airbnb acquisisce Urbandoor

07/08/2019 11:35

La multinazionale dell'home sharing acquista la piattaforma dedicata principalmente a chi viaggia per affari e che vanta strutture in oltre 1.500 città del mondo

Un altro colpo per Airbnb. La multinazionale dell’home sharing ha infatti acquisito la piattaforma per soggiorni prolungati Urbandoor, che lavora con i proprietari di condomini che offrono alloggio principalmente ai viaggiatori d'affari.

Fondata tre anni fa, Urbandoor vanta un database di appartamenti in circa 1.500 città in 60 paesi. "Unirci alla famiglia Airbnb ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di offrire ai professionisti la giusta soluzione ricettiva in ogni luogo del mondo", ha affermato Erik Eccles, cofondatore di Urbandoor.

L'intero team di Urbandoor passerà ad Airbnb for Work, sebbene non ci siano piani immediati per abbandonare il nome di Urbandoor. Airbnb afferma che sono 500.000 le aziende che utilizzano la sua piattaforma per il business travel.