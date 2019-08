C-Way: online il portale VacanzeinLiguria.it

26/08/2019 12:12

Diversi i percorsi esperienziali per scoprire le tante sfaccettature del territorio, da quello culturale a quello dedicato alle attività outdoor

Un portale web dedicato a chi cerca esperienze di viaggio "autentiche e legate al territorio". Con questa filosofia nasce Vacanzeinliguria.it, un'iniziativa C-Way per far conoscere la regione Liguria attraverso diversi percorsi. Arte, cultura e natura, combinate con intrattenimento e divertimento, tra Genova, le Cinque Terre, Golfo Paradiso, Italian Riviera, alla scoperta di angoli segreti, tra i borghi dell’appennino e quelli marinari.

Il target principale di riferimento è il turista curioso e interessato ad aspetti storico-culturali, che ama la natura e il mare, appassionato di sport e di esperienze outdoor. "Una ricerca di vacanza attiva, che può essere declinata anche per le famiglie con esperienze ad hoc per i bambini di tutte le età. Il concetto di viaggio è molto cambiato negli ultimi anni, il turismo di lungo periodo è in buona parte tramontato a favore di formule più dinamiche. E oggi il viaggio esperienziale è il motore del turismo moderno", ha dichiarato Carla Sibilla, amministratore delegato del tour operator, nato da un gruppo di esperti nel turismo e da Costa Edutainment S.p.A. e Civita Cultura Holding, società appartenente al gruppo Civita,

Nel bouquet del portale si possono trovare diverse soluzioni per tour culturali, tour enogastronomici, lezioni di cucina o attività sportive all’aria aperta e uscite in barca, in kayak, o a vela.