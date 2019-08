Toscana-Ciuoffo: "Dobbiamo continuare a lavorare per allungare la stagione"

26/08/2019 17:44

Per rendere meno vulnerabile il turismo balneare l'assessore sprona a creare ulteriori opportunità, investendo in eventi culturali e musicali, percorsi enogastronomici e naturalistici

"Insieme dovremo costruire soluzioni nuove per allungare la stagione e diversificare l'offerta turistica". E' questo l'invito lanciato dall'assessore regionale al turismo della Regione Toscana, Stefano Ciuoffo, che ha ringraziato gli operatori, abbozzando un primo bilancio e delineando gli impegni futuri.

"I conti – aggiunge Ciuoffo - si faranno alla fine, ma siamo consapevoli che replicare i successi degli ultimi anni, battendo ogni record di presenze e mantenendo gli stessi tassi di crescita, non sarà sempre possibile. Il maltempo e la minor propensione di spesa delle famiglie a causa dell'economia stagnante hanno condizionato questi mesi. La Toscana rimane comunque una meta in cima alle preferenze turistiche e non dobbiamo quindi deludere le aspettative: c'è tanto da scoprire ancora e tanto da innovare. Per rendere meno vulnerabile il turismo balneare dobbiamo essere capaci di creare ulteriori opportunità, investendo in eventi culturali e musicali, percorsi enogastronomici e naturalistici, luoghi che siano motivazioni di viaggio sempre nuove e attrattive: tradizione e innovazione. Tante iniziative – prosegue l'assessore - sono state messe in atto, ma dobbiamo continuare a lavorare per allungare la stagione il più possibile raccontando l'unicità della Toscana in tutto l'arco dell'anno".

Da qui l'appello ad un lavoro congiunto con tutti i protagonisti del settore: "Per rinnovare la nostra offerta turistica occorre un lavoro di squadra: Regione e Comuni con il contributo di tutte le associazioni di categoria hanno rifondato la normativa, ferma da 15 anni noncurante dei mutamenti in atto. Disponiamo oggi di strumenti di promozione innovativi come il nuovo portale del turismo VisitTuscany.com o www.ToscanaOvunqueBella.it o il nuovo brand ‘Costa di Toscana'. Determinante, per il coordinamento e l'efficacia dell'azione di promozione di tutti gli ambiti della Regione, è il ruolo che sta svolgendo con efficacia l'agenzia Toscana Promozione Turistica".