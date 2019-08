Puglia: "Vincenti le politiche di destagionalizzazione"

28/08/2019 15:17

Soddisfazione espressa da Michele Emiliano e Loredana Capone per i risultati conseguiti questa estate, come attestano i dati Codacons

Soddisfazioni per la Puglia sul fronte dei numeri. Così come commentano Michele Emiliano e Loredana Capone, rispettivamente presidente e assessore alla Cultura e al Turismo della Regione, sulla base dei dati Codacons da cui risulta che "la Puglia è la meta turistica preferita dagli italiani per l’estate 2019: è stata scelta dal 21% delle famiglie, seguita da Sicilia, Toscana e Liguria", riportano fonti di stampa.

Dal canto loro, "gli operatori turistici stanno investendo molto in qualità dei servizi e formazione del personale, ed è evidente che anche le politiche messe in campo dalla Regione Puglia nel corso di questi anni hanno determinato questi risultati che ci confortano anche in termini di nuova occupazione (+4% dal 2017 al 2018) in un settore trainante dell’economia pugliese - sottolineano presidente ed assessore -. Stiamo investendo su una Puglia che offra strutture ricettive migliori, che offra complessivamente una migliore accoglienza nei centri storici, dove il restauro dei tanti monumenti propone una Puglia ancora più bella".

Intanto, le politiche di destagionalizzazione "sono risultate particolarmente vincenti e a tale proposito è bene ricordare lo straordinario lavoro di Aeroporti di Puglia e le connessioni con tutte le città nazionali e internazionali che aumentano di anno in anno, producendo risultati straordinari".