Lombardia: chiudono all'improvviso quattro agenzie, turisti a terra

27/08/2019 17:59

"A causa di mancanza di disponibilità finanziaria ci vediamo costretti ad avvalerci del fondo di garanzia per i clienti che hanno prenotato presso le nostre agenzie". Questo è quanto recita il foglio affisso sulle vetrine di quattro agenzie di viaggi del gruppo 'Mondo Vacanze', situate due in provincia di Varese (Gallarate e Somma Lombardo), una in provincia di Monza e una a Lecco, che hanno chiuso, per "mancanza di disponibilità finanziaria", appunto, come si legge su Repubblica.it.

A quanto riporta la fonte, sono oltre una dozzina le denunce per appropriazione indebita che sono state presentate ai carabinieri di Somma Lombardo, come ha anticipato il quotidiano 'La Prealpina'. Sembra, però, che i clienti rimasti a terra potrebbero essere centinaia.