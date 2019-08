Land of Fashion: "Con la village night promuoviamo i territori"

30/08/2019 16:46

Musica, vino e territorio la formula adottata dai cinque outlet del circuito. Palmanova e Mantova cominciano domani, a seguire Valdichiana e Puglia

Musica, vino e territorio. È questa la formula vincente della village night dei cinque outlet village di Land of Fashion. Un gran finale di stagione per il circuito di outlet che ancora una volta celebra le destinazioni turistiche dove sono collocate le strutture e in sinergia con loro crea un evento di ampia partecipazione.

Si comincia sabato 31 agosto, a Palmanova e Mantova, per proseguire con altre date di settembre in Puglia, Val di Chiana e in Franciacorta. La formula prevede l’inizio degli eventi dalle 18,30/19 e fino a mezzanotte tutti i negozi dei village restano aperti, mentre concerti gratuiti e isole di degustazione portano le eccellenze enogastronomiche di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia e Toscana ad essere protagoniste.

Domani, 31 agosto, al Palmanova Outlet Village l’appuntamento Summer Fest 2019 firmato “Land of Fashion” vede il Friuli Venezia Giulia al centro degli eventi. Sullo sfondo, il concerto di Luca Carboni e il suo “Sputnik Tour”.

Sempre domani, al Mantova Outlet Village, dopo il concerto di Rebecca Ferguson arriva una notte con calici di vino e la musica di Roberto Vecchioni. Anche in questo caso, tutti i negozi restano aperti fino a mezzanotte, con sconti e startup della nuova collezione autunno/inverno.

Il 6 settembre sarà la volta del Franciacorta Outlet Village con Giovanni Allevi e una trentina di cantine del territorio italiano votato alle bollicine, aderenti al Consorzio Franciacorta. In attesa dell’esibizione dal vivo del noto pianista, dalle ore 19 alle 21 la degustazione sarà accompagnata da dj-set nelle 3 isole di degustazione.

Per la village night di Valdichiana Outlet Village l’agenda è fissata il 7 settembre, ancora con Giovanni Allevi in concerto dal vivo, che segue un’estate di musica pop rock con Le Vibrazioni nella Summmer Fest del 29 giugno e l’energia di Arisa lo scorso 20 luglio.

Anche per la village night del Puglia Outlet Village di Molfetta (Bari) occorre aspettare ancora un po’. Sul palco della serata del 21 settembre ci sarà la storica band scozzese dei Dire Straits, o meglio la Dsl Dire Straits Legacy.

"La Village Night – spiega il direttore del Palmanova Outlet Village, Domenico Casagrande – vuole regalare ai visitatori un’esperienza unica. L’evento unisce il buon bere alla buona musica. Anche quest’anno siamo sicuri che i nostri visitatori apprezzeranno la qualità delle proposte". La marketing manager del Village, Giada Marangone, sottolinea l’importanza di presentare le eccellenze del territorio. "Land of Fashion riconosce l’importanza di accogliere questo evento, dedicato alla promozione delle tipicità dei cinque territori grazie a un’offerta d’intrattenimento e degustazione. Il nostro obiettivo è coniugare la grande musica e il divertimento attraverso un percorso guidato alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche, che fanno di questi territori le destinazioni italiane più ambite per cibo, vino, arte e cultura. La Land of Fashion – continua Marangone – propone un calendario di eventi, che, ogni anno, ospita nomi nazionali e internazionali della musica. Offrire al pubblico eventi di qualità, ma anche promuovere e valorizzare le eccellenze enogastronomiche è da sempre la nostra mission".