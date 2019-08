Msc, Edgar Degas protagonista a bordo

31/08/2019 16:02

Msc Grandiosa, l’ammiraglia della flotta Msc crociere che sarà varata il prossimo 9 novembre, ospiterà la mostra d’arte interattiva “Degas Danse Dessin”, 26 opere originali sullo studio della danza realizzate dall'impressionista francese

Una nave da crociera trasformata in un vero e proprio museo galleggiante. Msc Grandiosa, l’ammiraglia della flotta Msc crociere che sarà varata il prossimo 9 novembre, ospiterà infatti la mostra d’arte permanente e interattiva “Degas Danse Dessin”, con l’esposizione di 26 opere originali sullo studio della danza realizzate da Edgar Degas, tra i più celebri artisti dell’impressionismo francese noto soprattutto per le rappresentazioni delle ballerine. Una iniziativa che mira ad avvicinare i viaggiatori al mondo delle belle arti.

“In numerose destinazioni in cui le nostre navi fanno scalo è possibile visitare musei, collezioni artistiche e luoghi di cultura. La nostra compagnia vuole spingersi oltre e portare l’arte anche direttamente a bordo delle nostre navi, regalando ai crocieristi un’esperienza unica. È con questo spirito che abbiamo intrapreso questo percorso che ci ha portato a Edgar Degas, uno dei più celebri pittori e scultori impressionisti conosciuto per le sue opere sulle giovani danzatrici, ritratte per la prima volta in maniera realistica al di fuori del momento dell’esibizione, ma in pose spontanee prima o dopo il balletto”, ha affermato Leonardo Massa, country manager di Msc crociere.

“Le navi ormai non sono più un mero mezzo di trasporto ma sono esse stesse destinazione del viaggio ed è importante per noi poter regalare esperienze sempre più ricche a chi sceglie Msc. Il nostro obiettivo è incentivare i crocieristi ad arricchire durante le vacanze il loro bagaglio di esperienze non solo con ricordi belli da conservare per sempre, ma anche con nuove conoscenze che vanno ad aggiungersi alla loro cultura personale", ha concluso Massa.

La mostra sarà allestita presso L’Atelier Bistro, nel cuore della promenade interna della nave, con un’installazione interattiva appositamente predisposta. La serie Degas Danse Dessin è costituita da 26 disegni sullo studio di movimento e danza ed è stata precedentemente esposta nei principali musei e gallerie internazionali. La mostra offrirà inoltre un’esperienza coinvolgente per gli ospiti con cinque video che scorrono accanto alle opere d’arte per raccontare nel dettaglio il lavoro e la vita di Degas.

L’esposizione di queste celebri opere d’arte nasce dalla collaborazione tra Msc e The Aimes, società specializzata nella creazione di esperienze di intrattenimento culturali attraverso tecnologie innovative. La mostra è stata curata dallo storico d’arte, critico e membro dei curatori The Aimes, Marcello Smarrelli.