03/09/2019 14:10

Vienna, Istanbul e Budapest i punti di forza della programmazione

Già ponti e Capodanno, MAPO Travel punta sulle Capitali europee

Dopo un agosto da tutto esaurito e le tante prenotazioni per settembre, il TO pugliese avvia le vendite per le prossime festività

Sono Vienna, Istanbul e Budapest i punti di forza della programmazione Mapo Travel per i prossimi ponti e festività.

“Gli italiani hanno sempre più voglia di vacanza e, nonostante la stagione estiva non sia ancora del tutto conclusa, pensano già ai prossimi tour, dal 1° novembre fino a Capodanno - spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel -. Abbiamo ricevuto numerose richieste, soprattutto per le capitali europee. Il nostro pacchetto per Vienna è già tutto esaurito. Interessanti riscontri anche per la destinazione Puglia”.

Nella programmazione Mapo per il ponte di Ognissanti spicca Budapest, con partenza da Bari il 1° novembre: un tour di 4 giorni ricco di cultura, storia, natura e relax. “La nostra attenzione è sempre più alle esperienze, alle visite guidate, al benessere dei viaggiatori - continua Marangi - che possono contare su un mix di libertà e organizzazione, garantito dalla presenza sul territorio dei nostri Mapo Assistant, figura che conosce tutti i segreti della destinazione e garantisce al turista tranquillità e sicurezza in ogni momento”.

Per il Capodanno l'operatore punta invece soprattutto sulla Turchia, destinazione best seller in estate. Tra le proposte pugliesi, sugli scudi l’Hotel del Levante di Torre Canne, pacchetto da sempre tra i più apprezzati dai clienti. “La Turchia - conclude la general manager del t.o. - è stata la vera e propria sorpresa dell’estate con un sostanziale tutto esaurito e oltre 700 partenze targate Mapo. E per Capodanno faremo ancora di più con numerosi tour sia a Istanbul, 3 giorni con partenze da Bologna, Roma e Milano Bergamo, che in tutta la Turchia, 7 notti con partenze anche da Venezia e Napoli per iniziare il 2020 in uno dei Paesi più affascinanti e richiesti del momento”.