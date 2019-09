Club Esse: "In estate cresciuti di un ulteriore 7%"

04/09/2019 15:17

Intanto, le richieste per la prossima stagione invernale in Valle d’Aosta "sono già iniziate ad arrivare copiosamente", commenta Baldisseri

Club Esse è soddisfatto della sua estate. "In una situazione che vede molte strutture alberghiere in difficoltà, non solo abbiamo confermato i nostri risultati consolidati, ma anzi siamo riusciti a crescere di un ulteriore 7%, cosa davvero non da poco", commenta a Guida Viaggi Marco Baldisseri, chief marketing officer.

La catena conta 14 strutture che gestisce nel Mare Italia, in 4 regioni (Sardegna, Sicilia, Calabria, Abruzzo), "poi una struttura a Roma e una in Valle d’Aosta (aperta solo in inverno). Le destinazioni di mare che sono partite con maggiore ritardo sono Sicilia ed Abruzzo, ma poi con l’avanzare della stagione si sono messe ben presto il linea con le altre. Roma - osserva il manager - ha registrato un incremento ottimo e le richieste per la prossima stagione invernale in Valle d’Aosta sono già iniziate ad arrivare copiosamente". s.v.