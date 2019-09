Borsa del Matrimonio in Italia: in arrivo a Roma oltre 100 buyer stranieri

10/09/2019 17:02

Dal 31 gennaio al 1 febbraio la nuova edizione dell'evento b2b, che promuove il turismo dei matrimoni attraverso attività di incoming e internazionalizzazione

Sono attesi a Roma oltre 100 buyer stranieri per la nuova edizione della Borsa del Matrimonio in Italia, la manifestazione che promuove il turismo dei matrimoni attraverso attività di incoming e internazionalizzazione. L’Italia è una destination wedding amata e sempre più richiesta in grado di soddisfare le esigenze più disparate, dal matrimonio sulla spiaggia a quello in stile country chic, dalla cerimonia in alta quota a quella sulla riva del lago. Non solo, tante coppie straniere decidono di dire sì nel Belpaese anche perché attratti dal made in Italy: per proporre e mostrare a buyer e wedding planner di tutto il mondo le migliori proposte del settore, il 31 gennaio e il 1 febbraio 2020 l’appuntamento è con Bmii – Borsa del Matrimonio in Italia, l’evento b2b di rilevanza internazionale che coinvolge operatori italiani e stranieri in due giorni di lavoro e incontri, per un totale di 2.500 appuntamenti one-to-one.

La Borsa è nata nel 2014 per rispondere alla crescente richiesta di nozze dall’estero in Italia, un incontro tra domanda e offerta che registra un costante aumento delle richieste di partecipazione dei buyer per le proposte sempre più ampie e strutturate da parte di imprese e istituzioni presenti.

L’Italia si conferma tra i principali marketplace del turismo generato dai matrimoni di coppie straniere ed è sempre più alta l’attenzione anche degli enti territoriali per questo fenomeno in continua crescita, tanto che hanno già partecipato attivamente, tra gli altri, Comune di Roma, Regione Lazio, Camera di Commercio di Pisa, Consorzio Turistico “Vicenza è”. Il mondo del wedding rappresenta per il territorio un'occasione di sviluppo e la crescita del comparto turistico legato a questo settore è in grado di creare opportunità occupazionali e di avere ricadute significative per tutta l’economia.

“Obiettivo della Borsa del Matrimonio in Italia è quello di promuovere l’attività di incoming e di introdurre le realtà italiane concretamente nel processo di internazionalizzazione, favorendo nuovi accordi commerciali, attraverso l’offerta del nostro artigianato di eccellenza e la presentazione di location dai paesaggi mozzafiato – sottolinea Ottorino Duratorre, responsabile dell’evento per la Romafiere, società specializzata da oltre 30 anni in eventi del settore Moda-Sposa e organizzatrice di Bmii -. Una vetrina e un’opportunità di business per enti territoriali, piccole e medie imprese che hanno così l’opportunità di presentarsi a wedding planner e buyer di tutto il mondo”.