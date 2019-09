Mantova e Val di Chiana, l'Oman si presenta all'outlet

12/09/2019 09:37

Land of Fashion organizza nei suoi centri per lo shopping due giornate di formazione sulla destinazione dedicate agli adv di Lombardia e Toscana

Raccontare l’Oman agli agenti di viaggio nei templi dello shopping. E’ questa l’iniziativa di Land of Fashion, che ha organizzato due giornate di formazione sul paese medio-orientale nei suoi centtri di Mantova e Val di Chiana.

Gli appuntamenti - in collaborazione con l’ente del turismo dell’Oman, il tour operator specialista della destinazione Originaltour, Oman Air per la tappa di Mantova e Turkish Airlines per quella di Valdichiana – saranno rivolti agli adv di Lombardia e Toscana. L’evento di Mantova è previsto per il 24 settembre dalle ore 13, mentre quello di Val di Chiana per il

26 settembre allo stesso orario.

Alla formazione in sala riunioni si affiancherà il lunch e l’estrazione di premi, oltre agli immancabili gift di natura “fashion”. Tra i premi, l’estrazione di un viaggio in Oman oltre alle gift card del valore di 100 e 50 euro l’una per lo shopping nei 150 negozi di moda e design degli outlet village di Land of Fashion. “Offrire strumenti e conoscenze alle agenzie di viaggio per migliorare le loro tecniche di vendita - commenta Ezio Dell’Orto, direttore marketing di Hubsolute, agenzia che si occupa della strategia nel travel di Land of Fashion - è parte integrante del nostro lavoro di promozione degli outlet dello shopping come luoghi di networking professionale. In questo caso, lo storytelling si svilupperà intorno all’Oman, che il mercato sta confermando essere una validissima meta vacanziera, capace di intercettare svariati target. Stiamo preparando altre sessioni di formazione nei cinque village di Land Of Fashion, che l’anno scorso hanno ospitato gli Stati Uniti e importanti network di agenzie di viaggi per i loro eventi corporate”.