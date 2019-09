Volagratis.com: ecco dove andare a ottobre con i nonni

14/09/2019 15:36

In occasione della festa dei nonni del prossimo 2 ottobre, il motore di ricerca ha scelto otto destinazioni ideali per partire insieme a loro



Per festeggiare la festa dei nonni del prossimo 2 ottobre, Volagratis.com ha scelto otto destinazioni perfette da visitare in loro compagnia, tra esperienze gastonomiche, natura e relax.



Ad ottobre i boschi dell’Umbria si tingono di rosso e di arancione e Perugia ospita uno degli appuntamenti più attesi: l’Eurochocolate. Questo festival internazionale, che quest’anno si terrà dal 18 al 27 ottobre, è interamente dedicato al cioccolato e riempie le strade della città di golosi e appassionati.



Il Piemonte è stato inserito nella Top 10 delle regioni del mondo da visitare nel 2019 secondo Lonely Planet e sta attirando migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del pianeta. In compagnia dei nonni una tappa perfetta è senza dubbio Torino, che quest’anno, all’interno della Biblioteca Reale, espone al pubblico l’autoritratto di Leonardo Da Vinci in occasione dei 500 anni dalla sua scomparsa.



Budapest, che si affaccia sul grande Danubio, è la città con il maggior numero di sorgenti termali del pianeta: in viaggio con i nonni regala quindi tante occasioni per rilassarsi.



La Sicilia è bella tutto l’anno e grazie alle temperature più miti rispetto al resto del Paese è perfetta anche a ottobre per godersi la spiaggia e il mare, con più tranquillità. Le isole Eolie sono una meta perfetta per viaggiare in compagnia dei nonni, per unire buona cucina,visite culturali, panorami mozzafiato e natura.



Per i nonni più atletici il consiglio di Volagratis è di dirigersi in Austria, in particolare a Hintertux, una delle località più famose del Tirolo austriaco, meta per sciatori che amano la neve tutto l’anno e per appassionati di escursioni che vogliono esplorare la grotta accessibile più alta d’Europa, la Spannagelhöle.



Il Messico offre tantissime opportunità diverse, accontentando sia i nonni che vogliono andare alla scoperta delle antiche civiltà del Centro America, sia quelli, invece, hanno solo intenzione di rilassarsi al sole. Tulum, in particolare, si trova proprio sulla Riviera Maya ed è una zona ricca di reperti archeologici e di spiagge.



Santa Barbara, sulla costa occidentale degli Stati Uniti e non distante da Los Angeles, strizza l’occhio a nonni e famiglie che vogliono dedicarsi all’enogastronomia locale. L’intera zona si trova lungo la California Wines Road e si sta facendo strada nel mercato enologico internazionale.

Zermatt si trova a pochi passi del Cervino, nel cantone Vallese, ed è una località che attira visitatori sia in estate, con i suoi sentieri e i suoi boschi, che in inverno, con gli impianti sciistici attrezzati a disposizione di tutti, mentre il Plateau Rosà e il suo ghiacciaio, grazie alle basse temperature, richiamano sciatori durante tutto l’anno.