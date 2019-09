Convention Bureau Roma e Lazio: "Rafforzeremo la nostra presenza internazionale"

16/09/2019 10:21

E' quanto dichiara il presidente Onorio Rebecchini, con la partecipazione a workshop e sales blitz mirati

Nuova opportunità per la neeting industry locale: il Convention Bureau Roma e Lazio apre una nuova finestra di ingresso per le aziende del territorio che desiderano associarsi. Tutti gli interessati avranno tempo fino al 24 ottobre per inviare la documentazione necessaria che li renderà soci del Cbrel.

Il Convention Bureau Roma e Lazio, costituito a giugno 2017 su iniziativa di Confesercenti Roma, Federalberghi Roma, Federcongressi & Eventi e Unindustria, con il supporto di Roma Capitale e Regione Lazio, è passato da 39 soci iniziali a 128 attuali. Tra questi gli hotel sono passati da 16 a 57, i service provider da 10 a 37, i Dmc e Pco da 8 a 17, le associazioni da 4 a 8. In questi due anni hanno aderito anche 6 strategic player, 9 centri congressi, 6 operatori dei trasporti.

In questi due anni ha incontrato 790 buyer ed evaso 358 request for proposal per il periodo 2020-2023, con una media di 500 ospiti ad evento. Il 30% di queste richieste, per il 96% provenienti da buyer internazionali, è stato confermato. Sono quindi 105 gli eventi confermati grazie a Cbrel nel prossimo triennio di cui 57 solo nel 2020.

“Il prossimo anno – anticipa il presidente del Convention Bureau Roma e Lazio, Onorio Rebecchini – rafforzeremo la nostra presenza internazionale con la partecipazione a workshop e sales blitz mirati. Continuerà, ampliandosi, la nostra missione di aggregatore e di facilitatore per le imprese con una visione sempre più ampia dell’offerta del territorio, ma anche delle tendenze di mercato su cui modulare questa offerta”.

Grande attenzione è riposta nell’evento Italy at Hand, workshop Mice del Convention Bureau Italia, che per questa edizione ha scelto Roma. Si svolgerà quindi all’Auditorium Parco della Musica dal 7 al 9 novembre. Vedrà la partecipazione di circa 50 buyer internazionali altamente profilati, ospiti internazionali di spicco, e centinaia di event organizer italiani.