Fiavet contro l'abusivismo: subito un tavolo tecnico

17/09/2019 15:36

L’abusivismo nel settore delle agenzie di viaggi rappresenta purtroppo da moltissimi anni un fenomeno di dimensioni rilevanti per il tessuto economico italiano, al punto da portare Fiavet Nazionale a definirlo "un mercato parallelo, che ha allargato il suo ruolo marginale fino a trasformarsi in un danno imponente per le imprese che seguono le regole e per lo Stato stesso".

I controlli, spesso inesistenti, prosegue l'associazione, "quando vengono svolti non riescono a garantire effetti incisivi e preventivi, portando il giro d’affari che deriva dall’evasione fiscale a crescere in modo esponenziale. Ma spesso l’inevitabile effetto cascata che questo produce sulle imprese virtuose non riceve il giusto livello di attenzione da parte dei media e non viene pienamente recepito dall’opinione pubblica". Il fenomeno dell’abusivismo nel settore dei viaggi in Italia risulta "frastagliato e multiforme - commenta Fiavet -, e non riguarda solo chi per antonomasia opera senza alcun tipo di autorizzazione amministrativa, ma anche chi, pur nel contesto di un’attività di per sé autorizzata, agisce impropriamente e violando precise norme di settore".

Si colloca all’interno del contesto socio-economico nazionale come "una piaga per gli operatori che agiscono nel rispetto delle normative tecniche ed amministrative, creando in tal modo un vantaggio competitivo illegittimo e fraudolento che mina le radici stesse del fare impresa.

Ne conseguono danni all’erario, giacché gli operatori abusivi evadono per definizione le imposte, e, offrendo prodotti e servizi ad un prezzo più basso perché non gravati da una serie di costi, agli operatori che invece lavorano rispettando regole e condizioni di mercato".

“Le risposte a questo fenomeno da parte della politica nazionale sono state finora insufficienti - sostiene Giuseppe Ciminnisi, presidente Fiavet Sicilia e delegato nazionale alla lotta contro l’abusivismo - così come inascoltate le richieste da parte di Fiavet e delle altre associazioni di categoria, che da anni propongono l’istituzione di un Corpo di Polizia Turistica super partes.Oggi le decine di segnalazioni che facciamo agli organi di controllo, circostanziate e documentate, cadono regolarmente nel vuoto” prosegue con rammarico Ciminnisi.

“Prendiamo atto della rafforzata e dichiarata posizione da parte del nuovo Governo nei confronti di un problema con cui le agenzie di viaggi devono fare i conti quotidianamente, - conclude Ciminnisi - rilanciando a nome di Fiavet Nazionale la formazione, subito, di un tavolo tecnico con tutti gli attori deputati ai controlli, le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria per iniziare a definire un piano di azioni concrete ed efficaci per debellare questa piaga. Certi che il Governo saprà cogliere e condividere con Fiavet la volontà di affrontare, arginare e nel tempo risolvere il problema, da parte nostra continueremo a segnalare tutti i casi di illegalità e a sostenere gli agenti di Viaggi che operano nel rispetto delle regole”.