Tre step di prezzo per Cabo Verde Time Club & Resorts

18/09/2019 15:38

Prenota prima a 60 e 30 giorni e quota base. Tra le novità la singola gratis in alcuni periodi dell'anno, con numero contingentato. In arrivo il booking online per le adv

Ha in serbo diverse novità commerciali e non, Cabo Verde Time Club & Resorts a partire dal fronte del pricing con l'inserimento in catalogo di tre step di prezzo. Come spiega il direttore commerciale, Pietro Dusi, è stato previsto un "prenota prima a 60 giorni, che prevede un risparmio di 200 euro a coppia; un prenota prima a 30 giorni, con un risparmio di 140 euro a coppia e infine una quota base". Ad essere soggetti al regime da catalogo (60, 30 e quota base, ndr) saranno i club, cioè il Club Hotel Halos Casa Resort e il Sobrado Boutique Hotel. Invece, le strutture Melia, Robinson ed Hilton, all'interno del catalogo, hanno quote di early booking per prenotazioni entro il 30 ottobre, dopo si passa alla quota fissa.

Non è l'unica mossa dell'opertore, che per andare incontro ad una esigenza ben precisa del mercato, ha deciso anche di prevedere "la singola gratis in alcuni periodi dell'anno, con numero contingentato - spiega il direttore commerciale -, ma senza il pagamento del supplemento". Inoltre, per le prenotazioni entro 60 giorni dalla partenza "prevediamo il miglior prezzo garantito fino a 15 giorni dalla partenza. Un'altra mossa è stata quella di non applicare (per le prenotazioni a 60 e a 30 giorni) il costo del cambio nome e del cambio data".

Il nuovo catalogo sarà in uscita per la Winter, con validità 1° novembre-30 aprile 2020. Per questo anno sarà semestrale, fa presente Dusi. A breve sarà online sul sito dell'operatore e in stampa tra due settimane. Poi partirà la distribuzione alle adv, 3mila per l'esattezza. Che è poi il numero di punti vendita con cui il t.o. lavora. Di questi, ce ne sono 190 che sono le adv preferenziali, denominate Agenzie dirette. Sono per lo più collocate nel centro Lombardia e sono quei punti vendita che storicamente vendono di più.

Dusi è il neo direttore commerciale del t.o. Il suo arrivo ha portato delle novità e una delle prime cose fatte è stata quella di lavorare sul sito, non perchè non fosse uno strumento valido, ma per trasformarlo da sito vetrina a booking online per le adv. L'obiettivo sotteso è uno solo, "aumentare la base delle adv con cui lavorare e velocizzare la preventivazione. Lo stiamo preparando, ora è in fase di test, ma entro un mese ci sarà la teleprenotazione per le adv, con area riservata", annuncia il manager. s.v.