Piemontetartufi.it, metti online il tubero più pregiato

21/09/2019 10:12

L'idea è di due giovani trifolau, che hanno deciso di creare il primo portale di notizie, cultura e curiosità che esplora il mondo del tartufo

Riccardo e Daniele, due giovani trifolau, hanno trovato, nella loro passione per il tartufo e per l’antica tradizione legata alla sua ricerca, un punto di incontro che li ha portati a unire hobby e competenze da cui è nata l’idea di un sito completamente dedicato al Tartufo e parafrasando Woody Allen “a tutto ciò che volete sapere e che non avete mai osato chiedere”.



www.piemontetartufi.it è il primo portale di notizie, cultura e curiosità che esplora il mondo del tartufo in tutte le sue declinazioni. Si parte dalle tipologie diverse dei preziosi tuberi, ai cani e il loro particolare addestramento, ma si affrontano, nelle pagine del sito, anche i miti e le leggende che avvolgono nel mistero e nel fascino della tradizione contadina l’antica arte della “ricerca della trifula”. Non manca una sezione dedicata alle ricette che esaltano il sapore del tartufo e tutti i più importanti appuntamenti fieristici, commerciali e culturali dedicati al nobile tubero.



Un’ampia parte dedicata al turismo racconta di esperienze imperdibili, luoghi e attività da fare nel segno di un turismo lento e sostenibile, nel rispetto assoluto dell’ambiente e dei suoi prodotti. Il sito è pensato per tutti: per chi i tartufi li cerca, per i ristoratori che vogliono approfondire temi e ricette o semplicemente per tutti coloro i quali vogliono avvicinarsi a questo mondo per passione o semplice curiosità.