Ixpira: Giorgio Denarosi entra nel team

24/09/2019 12:32

Trentennale esperienza nel tour operating, ricoprirà la funzione di responsabile vendite per il Nord Italia

New entry nel team Ixpira con Giorgio Denarosi, che entrerà in azienda con la funzione di responsabile vendite per il Nord Italia.

Trentennale esperienza nel tour operating - dapprima come addetto gruppi e booking, poi nel settore programmazione e, infine, come commerciale - Denarosi sarà una risorsa operativa della divisione commercializzazione per Ixpira a supporto di tutte le attività del comparto sales.



La presenza di Giorgio Denarosi va a integrare la struttura dei referenti sul territorio attualmente composta da:

- Luca Pagani per la Lombardia;

- Nives Pesic per il Lazio;

- Pierluigi Calandrelli per la Campania;

- Luca Renzi per Umbria, Marche e Toscana;

- Giovanni Vacanti per la Sicilia.

Per le restanti regioni, Ixpira si avvale della collaborazione di Trustforce per ampliare su tutto il territorio nazionale la diffusione commerciale dei propri prodotti e servizi.