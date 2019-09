A Palermo la seconda edizione dei Gnv Awards

24/09/2019 14:11

Con l'occasione la compagnia ha presentato i risultati della stagione estiva, che ha registrato un incremento del 5% di volumi rispetto allo scorso anno. La previsione a fine stagione è di un mln e 800 mila passeggeri trasportati

Sono numeri interessanti quelli emersi durante l'incontro di Palermo con i vertici di Gnv in occasione delle seconda edizione dei Gnv Awards. Dall'incremento del 5% di volumi rispetto allo scorso anno a conferma della centralità delle rotte di Grandi Navi Veloci Spa alla crescita in particolare della destinazione Sardegna, che ha messo a segno un aumento del 66% rispetto allo scorso anno, che in termini di commissioni ha significato un aumento del 63% per le agenzie di viaggio. “Abbiamo da sempre grande attenzione per il mondo agenziale che rappresenta il primo canale di vendita per la compagnia – ha rimarcato Giulio Libutti, head of passengers sales department -. L'evento di Palermo per premiare il trade è una delle azioni per sottolineare la nostra politica verso il settore. Inoltre, dal marzo dello scorso anno, è stato istituito a Genova un ufficio dedicato all'assistenza commerciale e alla formazione, ovvero l'assistenza vendite che ha dato ottimi risultati, rafforzando ulteriormente il dialogo con la agenzie, con una media mensile di 2mila contatti”.

Emerso che le vendite avvengono per il 65% per il tramite delle agenzie e il rimanente 35% sia online che tramite il contact center o le biglietterie. “Le promozioni sono le stesse per ogni sistema di vendita – ha precisato Libutti -. In Marocco o Tunisia, per esempio, le vendite avvengono per lo più tramite agenzie, in Italia ci sono più vendite dirette. La prima destinazione in assoluto nel 2019 è stata la Sardegna, grazie anche al ripristino della linea da Genova a Olbia, che sarà riproposta il prossimo anno. Abbiamo avuto una sensibile crescita dell'Albania, bene la Tunisia, mentre la Sicilia ha sofferto un po' come tutto il mare Italia – ha sottolineato Libutti. Noi spingiamo per agevolare tutta la clientela e lo abbiamo fatto con una serie di facilitazioni investendo sui bambini, sugli shopper di bordo, sulle ancillary quali priorità di sbarco o tutto ciò che può rendere il viaggio il più confortevole possibile”.

Il ceo della compagnia Matteo Catani ha comunicato che sono sempre allo studio nuove linee e che il 2019 è stato un anno di consolidamento. “L'apertura dell'Algeria è da sempre sui nostri tavoli, ce lo chiedono in molti tour operator, anche dall'estero. Ci piacerebbe molto aggiungere questa linea, ma i tempi non sono ancora quelli giusti. Siamo comunque pronti a cogliere qualsiasi novità che si presentasse – ha sottolineato il manager -. I traghetti hanno un valore inestimabile nell'economia di una regione. In Sicilia Gnv rappresenta il 2% del Pil. Abbiamo investito in qualità, modernità, servizi e migliorato la puntualità. Non ci consideriamo mai arrivati, accettiamo le critiche per migliorare sempre di più personalizzando il viaggio dei clienti. Alla fine dell'anno prevediamo che i passeggeri trasportati da Gnv, che fa parte di Msc, saranno 1mln 800mila”.a.to.