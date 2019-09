Fiavet Lazio risponde alle accuse di abusivismo

25/09/2019 09:38

Il presidente Mazzi interviene "a seguito dei violenti e ingiustificati attacchi pervenuti relativamente all’organizzazione di un congresso su Grimaldi Lines"

“A seguito dei violenti e ingiustificati attacchi da parte di alcuni operatori del settore pervenuti in questi giorni a questa associazione, direttamente o attraverso i social, relativamente all’organizzazione di un congresso sulla Grimaldi Lines per l’approfondimento di alcune tematiche inerenti la categoria degli agenti di viaggio, voglio assicurare tutti che stiamo agendo nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente”. E’ quanto dichiara Ernesto Mazzi, presidente Fiavet Lazio, in merito all’ipotesi di abusivismo avanzata nei confronti dell’associazione laziale senza alcun presupposto giuridico, ma nel solo intento di denigrare l’associazione, che sta valutando anche l’ipotesi di agire legalmente contro quanti continuano ad osteggiarne l’operato, comunica una nota.

Sull’argomento è stato richiesto un parere anche all’avvocato Federico Lucarelli, il quale nell’escludere la fondatezza delle accuse mosse alla luce della corretta individuazione e distinzione dei ruoli svolti dalla associazione (promotore del Congresso) e dalla Grimaldi (fornitore dei servizi ai congressisti), ha evidenziato: “Si tratta, come chiaramente si legge nella locandina e nello stesso programma dell’evento, di un Congresso, cioè di una riunione a scopo sindacale per dibattere ed approfondire i temi della categoria. Tale attività rientra perfettamente negli scopi statutari di cui all’art. 3 dello Statuto di Fiavet Lazio”.