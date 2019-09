Milano Prime porta il nuovo terminal in Marocco

25/09/2019 12:55

Al Mebaa Show 2019 presentato lo spazio di business & general aviation dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa recentemente inaugurato





Sea Prime, società del Gruppo Sea, che con il brand Milano Prime gestisce le infrastrutture di Business & General Aviation di Linate e Malpensa, presenta il nuovo terminal di business & general aviation dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa, inaugurato lo scorso 23 luglio.

Milano Prime a Malpensa si sviluppa su una superficie di 1.400 metri quadrati in un’area dedicata dell’aeroporto di Malpensa, situata tra il Terminal 1 e il Terminal 2, e dispone di un piazzale di 50mila metri quadrati e di un hangar di 5mila per il ricovero di executive jet di ultima generazione.

L’apertura del nuovo Terminal ha permesso a Sea Prime di sviluppare il potenziale del mercato e del territorio, soddisfacendo anche le esigenze e la domanda sempre crescente dei passeggeri Vvip anche dall’area del Middle East e Africa che volano in First e Business Class e, poi, utilizzano elicotteri o jet privati per raggiungere destinazioni in Italia e in Europa.

“A soli due mesi dall’apertura, Milano Prime sta ottenendo grandi risultati a Malpensa: nel mese di agosto, infatti, ha già registrato un incremento del traffico di aviazione generale pari a oltre il 180% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, confermando l’importante ruolo di Malpensa Prime come porta di accesso alla città di Milano, alla Lombardia, alle regioni limitrofe e ai principali itinerari del turismo”, ha commentato Chiara Dorigotti, amministratore delegato di Sea Prime. “Il nuovo Terminal di Malpensa arricchisce e completa l’offerta di Sea Prime per i passeggeri e gli operatori di business & general aviation”.

L’inaugurazione di Milano Prime a Malpensa ha preceduto di pochi giorni la chiusura dello scalo di Linate, dal 27 luglio al 27 ottobre, permettendo di accogliere nel nuovo terminal di Malpensa il traffico di aviazione generale durante i più importanti eventi di moda e sport. Al contempo, Milano Prime a Linate ha mantenuto l’operatività elicotteristica anche durante il periodo di chiusura, raggiungendo il picco di movimenti dal 6 all’8 settembre quando, in occasione del Grand Prix di Formula 1, Milano Prime ha accolto a Linate, come tutti gli anni, piloti, team, sponsor e spettatori del Gran Premio con il servizio di collegamento navetta in elicottero da Milano Prime all’Autodromo di Monza. Nel weekend di Monza Milano Prime a Malpensa non ha voluto essere da meno, registrando oltre 400 movimenti nel corso delle sole tre giornate.