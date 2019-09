World Tourism Event, a Roma i siti Unesco diventano b2b

26/09/2019 10:22

Palazzo Venezia ospiterà per tre giorni 120 appartenenti alla lista dei Patrimoni dell'umanità: presenti anche oltre 70 buyer internazionali

Si svolge per la prima volta a Roma il World Tourism Event, il Salone mondiale del Turismo delle Città e Siti Patrimonio Unesco in programma dal 26 al 28 settembre 2019. Ad ospitare l'evento, promosso dalla Regione Lazio in collaborazione con l'organizzazione Wte-Unesco e la Soprintendenza ai beni culturali italiani, è la prestigiosa sede di Palazzo Venezia.

Prendono parte ai workshop con i buyer oltre 70 operatori turistici e agenzie di viaggio internazionali, e sono presenti nell’area espositiva 120 siti Unesco da tutto il mondo. Numerosi i temi che durante tre giornate arricchiranno il palinsesto scientifico con conferenze, confronti, analisi e ricerche il cui programma è consultabile on line con un suo sito dedicato. A parlarne con il pubblico interverranno gli esperti del mondo della cultura e della scienza: tra questi l'archeologo e accademico Andrea Carandini, il presidente della fondazione Matera - Basilicata Salvatore Adduce, i responsabili delle politiche di sviluppo come il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. g.n.