inLombardia, una caccia al tesoro social per scoprirne il patrimonio

28/09/2019 09:40

Al via il 1° ottobre un nuovo progetto di comunicazione social di Explora, la Dmo della Regione Lombardia e del sistema camerale lombardo, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale

Avrà inizio martedì 1° ottobre "Caccia al Tesoro #inLombardia", un nuovo progetto di comunicazione social di Explora, la Dmo della Regione Lombardia e del sistema camerale lombardo, che ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale della Regione attraverso i canali ufficiali di inLombardia tra l'autunno e l'inverno.

Due le iniziative previste: la prima è un itinerario ideale alla scoperta di oltre 100 luoghi fuori dalle solite rotte scelti e raccontati sui canali Facebook, Instagram e Twitter di inLombardia da Jacopo Veneziani, dottorando in storia dell’arte all’Università Panthéon-Sorbonne di Parigi che svelerà ogni giorno una diversa località. La seconda è un’Instagram Call #TesoriinLombardia che invita a condividere i propri luoghi del cuore lombardi: monumenti, ville, musei, chiese, affreschi e tutti i tesori più o meno noti.



Veneziani ogni giorno, su Twitter (@JacopoVeneziani), condivide con #Divulgo beni culturali e opere d’arte poco note, un'esperienza che ha recentemente esteso anche al suo nuovo profilo Instagram (@jacovenezia). Ha inoltre creato “Con parole vostre”, un podcast dove lascia raccontare la storia dell’arte ai suoi ascoltatori e gestisce il canale YouTube “Frame of Words”.



Caccia al Tesoro #inLombardia segue il progetto di comunicazione estivo #VediamociinLombardia, che ha coinvolto 14 cittadini del mondo che per lavoro o amore hanno scelto la regione come luogo di vita. Per tutta l’estate, i 14 protagonisti del progetto hanno scelto e raccontato sui canali social di inLombardia un totale di 105 destinazioni, regalandoci il loro punto di vista.