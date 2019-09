Francesi sempre più appassionati di esperienze tricolori

27/09/2019 14:33

Uno studio dell'Enit sui turisti d'Oltralpe in Italia svela la preferenza per i tour immersivi, al fianco dei più tradizionali percorsi artistici e balneari. Roma, Napoli, Firenze e Sud Italia al top

Turisti francesi in Italia sempre più alla ricerca di esperienze. Lo spiega Enit in un suo focus sull’incoming da Parigi&co, frutto di un monitoraggio che ha registrato la preferenza per tour immersivi quali “prove da panificatori, artigiani, cuochi, biocontadini urbani: i turisti francesi in vacanza si nutrono di esperienze multisensoriali in stile italiano così come non rinunciano alla cultura e al benessere. Le esperienze manuali diventano chic e il Bel Paese rappresenta il luogo ideale per vivere mille vite in villeggiatura”.

Otto tour operator su dieci francesi che promuovono l’Italia dichiarano un trend di crescita e l’estate consolida i risultati già raggiunti dopo un’ottima primavera. “I francesi – spiega Enit - scelgono l’Italia per non rinunciare all’arte e alla cultura (+6% delle vendite del brand Italia) neppure in vacanza al mare. I viaggi più richiesti sono quelli individuali per mete culturali ed enogastronomiche, quali Roma, Napoli e Firenze, e il Sud Italia con Puglia, Sicilia e Campania”.

Enit parteciperà alla fiera Iftm-Top Resa di Parigi, dall’ 1 al 4 ottobre 2019, il maggiore salone del turismo b2b. Secondo l’Ufficio Studi Enit su dati Istat e Banca d’Italia, il mercato francese in Italia è in crescita non solo per il numero delle presenze (+4,2%) ma anche in volumi di spesa (+9%) per oltre 4,3 miliardi di euro di consumi turistici.

Sono 14,2 milioni le presenze turistiche francesi in Italia nel 2018 e rappresentano il 6,6% delle presenze straniere. Alberghi e villaggi raccolgono circa la metà degli introiti turistici provenienti dalla Francia ma sono sempre più rilevanti b&b e agriturismi e l’ospitalità di parenti e amici. Liguria (+9,9% 2018/2017), Lazio (+9,9%), Lombardia (+1,2%), Piemonte (21,1%) e Veneto (+12,5%) sono le principali destinazioni della spesa turistica dei francesi. Tutte in aumento nel 2018 sul 2017, le cinque regioni insieme rappresentano il 60,5% del totale.