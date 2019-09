A Roma è tempo di fumetti con Romics

29/09/2019 16:33

Dal 3 al 6 ottobre la fiera dedicata alla nona arte, che ogni anno richiama cultori del fumetto e molti curiosi

Il weekend che andrà dal 3 al 6 ottobre alla Fiera di Roma si preannuncia intenso perchè è di scena Romics, la fiera dedicata alla nona arte che ogni anno richiama a Roma cultori del fumetto e molti curiosi. Quattro giorni di kermesse con eventi speciali all’interno delle diverse aree tematiche, quattro Romics d’Oro previsti per quattro nomi cult del panorama visuale internazionale, appuntamenti per approfondire personaggi e scenari al Movie Village.

Nel 2019 si festeggiano due compleanni di paperi famosi: sono infatti i 50 anni di Paperinik e gli 85 di Paperino. Grande festa a Paperopoli e non solo: anche Romics festeggerà, anticipando il focus di quest’anno su Paperinink che lo vedrà protagonista di nove storie inedite volte a riprendere le atmosfere originali del diabolico vendicatore donando loro un pizzico di modernità. Tutte le novità di Paperinik e Paperino per i prossimi anni saranno svelate in un incontro dalla data ancora top secret a cui prenderanno parte Alex Bertani, direttore di Topolino, Marco Gervasio, disegnatore e sceneggiatore, e Andrea Freccero, supervisore artistico di Topolino.

Come sempre, anche nella 26° edizione il Movie Village di Romics celebrerà i migliori film, anticiperà quelli della prossima stagione ed ospitando artisti e professionisti degli Studios insieme ad alcuni tra i talenti italiani più importanti.

Nella vita di tutti i giorni sono persone come tante, ma nelle fiere si trasformano in eroi e protagonisti di film, fumetti e cartoni animati: sono i Cosplayers. È immancabile l'appuntamento con la sfilata dove i cosplayer di tutta Italia, gareggiando a suon di costumi e show, sono chiamati a sfidarsi sul palco di Romics per rappresentare l’alto livello del cosplay Italiano. Romics da oltre quindici anni è il festival di riferimento del mondo cosplay ed ospita in una sala con oltre 10.000 posti il Romics Cosplay Award che, durante la XXVI edizione, nella giornata di domenica 6 ottobre offrirà la possibilità di partecipare alle selezioni internazionali per il World Cosplay Summit 2020 di Nagoya – Giappone e per l’EuroCosplay 2020 di Londra.

Infine i quattro Romics d’oro per quattro personaggi di spicco non solo nel mondo del fumetto.