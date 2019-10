Dimensione Sicilia: crescono i tour, pronti i Sicilian Secrets 2020

02/10/2019 16:22

Tra le novità del t.o. il tour regolare, con partenze la domenica da Catania, pensato per il mercato russo e i Root Reconnection Journeys, i cosidetti "viaggi di ritorno"

Dimensione Sicilia chiude il 2019 con un bilancio positivo della stagione, sebbene si sia registrato un calo delle presenze, anche a livello nazionale. "Siamo comunque soddisfatti dei risultati, in crescita relativamente ai tour - afferma Julian Zappalà, sales manager del tour operator – e pronti al lancio dei Sicilian Secrets 2020".

Prodotto ormai di punta, il Sicilian Secrets "prevede tour classici di Sicilia da 9 ,8 ,6 e 5 giorni, ai quali si aggiungono gli itinerari con estensioni negli arcipelaghi delle Isole Eolie ed Egadi e nell’isola di Malta. Oltre alla Sicilia, riconfermati anche i combinati nel Sud Italia con il tour Costiera Amalfitana e Capri e il tour Matera e Puglia, innovazioni degli ultimi anni. I Sicilian Secrets sono disponibili con partenza regolare da Catania o Palermo, con cadenza settimanale da marzo a novembre e senza numero minimo di partecipanti. Le novità del 2020 – continua Zappalà - riguarderanno la visita esclusiva delle storiche Cantine Florio, con pranzo e degustazione, per i tour che fanno tappa a Marsala; e il doppio pernottamento a Palermo centro storico per tutti gli itinerari proposti".

Le novità riguardano anche altri prodotti, tra cui "il nuovo tour regolare, con partenze previste la domenica da Catania, pensato appositamente per il mercato russo, un mix di mare e cultura con una guida in lingua dedicata. Inoltre, abbiamo recentemente lanciato i Root Reconnection Journeys, i cosidetti "viaggi di ritorno", un prodotto rivolto a tutti i discendenti italiani all’estero che desiderano venire in Italia, e in particolare nella nostra isola, per vivere un'esperienza di viaggio alla scoperta delle origini e della storia familiare, oltre che del patrimonio culturale e dei sapori della zona di provenienza. Viaggi su misura basati sulla combinazione della ricerca genealogica, del fascino dei luoghi, del richiamo del cuore e della curiosità. Per ultimo ma non meno importante, uno sguardo ai consolidati prodotti tailor made per gruppi e individuali e agli incentive travel, nonchè al Saracen Sands Hotel & Congress Centre, rinnovata struttura alberghiera 4 stelle posizionata sul litorale di Isola delle Femmine, di cui curiamo in esclusiva la vendita di escursioni e soggiorni 3° età".