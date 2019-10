Moby-Tirrenia, si valuta l’istanza di fallimento

03/10/2019 16:00

Procedura urgente dopo la richiesta dei Fondi internazionali che vogliono evitare la vendita di altre navi, soluzione che metterebbe a rischio il patrimonio della compagnia

In esame al tribunale di Milano l’istanza di fallimento della compagnia di navigazione italiana Moby-Tirrenia. Una “procedura urgente dopo la richiesta degli hedge fund che vogliono evitare la vendita di altre navi, operazione che metterebbe a rischio il patrimonio delle due compagnie e quindi non garantirebbe più gli stessi investitori internazionali”.

A darne notizia è stato Mauro Pili, leader del movimento sardo Unidos, che sta conducendo una battaglia contro i contributi di Stato al gruppo Onorato e che nei giorni scorsi aveva informato di aver denunciato la vendita di due traghetti nuovi di Moby in cambio di due più vecchi. E secondo qualcuno questa manovra sarebbe proprio legata al paventato fallimento, sempre però negato dai vertici societari.

Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Sicilia, il presidente del Onorato Armatori - che ingloba Moby, Tirrenia e Toremar - Vincenzo Onorato aveva sottolineato che il loro “ingresso sulle rotte merci con la Sicilia” aveva tolto un monopolio, riuscendo a resuscitare decine di piccoli trasportatori locali ormai sull’orlo del fallimento.

Oggi però la situazione sembra davvero difficile. Sull’attacco da parte dei fondi di investimento lo stesso patron di Moby era intervenuto per ribadire la solidità del gruppo che sarebbe stato sotto pressione da parte di fondi speculativi e per il quale si dichiarava fiducioso nell’operato della magistratura: “Onorato Armatori – era stato detto – è sotto attacco da parte di fondi speculativi, con sede in paradisi fiscali, che mirano ad attaccare il patrimonio dell’azienda il cui valore supera il miliardo di euro. La compagnia è sana e solida e, come già comunicato agli investitori, i conti di quest’anno mostrano pressoché il raddoppio dei risultati dello scorso anno”.

Tuttavia, pochi giorni fa Moby e il gruppo danese Dfds hanno annunciato la firma di un accordo per cui la stessa Moby cederà i suoi traghetti più moderni, Moby Aki (2005) e Moby Wonder (2001) in cambio delle due navi ro-pax più datate King Seaways (1987) e Princess Seaways (1986).