Welcome rafforza l'anima digital delle adv

07/10/2019 09:16

Tra le mosse siti https, chat b2c per intercettare il cliente, servizio di Seo, pannello di Google Analytics

Welcome conferma la sua anima digitale, investe in questo settore e promette ulteriori novità, "che saranno rilasciate nei prossimi mesi", come annuncia l'a.d. Adriano Apicella. L'intenzione è quella di portare le adv sempre di più in questo ambito, "sappiamo che numeri rappresenta e che numeri ci ha tolto negli scorsi anni. Crediamo anche nella adv fisica - fa presente il manager -, ma il digitale può affiancare il mondo fisico".

Da qui le azioni che sono state messe in atto a partire dagli upgrade degli strumenti digital messi a disposizione dal network, a partire dai siti https, che rispondono al nuovo standard richiesto da Google.

Inoltre, a tutte le adv che hanno attivato il sito o il widget Welcome Travel è stata attivata la chat b2c che permette di intercettare il cliente online e veicolare ulteriore traffico in agenzia. Sulle pagine del proprio sito o sulla pagina del widget, le adv trovano il pop up che consente ai clienti online di contattarle. Sulla base dei riscontri avuti, il manager attesa che sono arrivate "delle richieste di preventivo, un'occasione per l'adv grazie alla quale può dimostrare il suo ruolo di consulente". Attraverso la chat è come se il cliente "aprisse la porta virtuale delle adv. Ecco perchè è importante presidiare questo canale e farlo percepire come un'opportunità". La chat è stata attivata a tutte le adv che hanno il sito".

Tra le mosse di Welcome è stato attivato un servizio di Seo che prevede un’ottimizzazione del sito per renderlo più visibile ai motori di ricerca. "Sono stati ottenuti risultati importanti, per esempio ci sono adv che sono passate dalla terza-quarta pagina alla prima". Inoltre, tramite un pannello di Google Analytics sono state rese fruibili tutte le informazioni in modo tale che le adv possano così capire "il comportamento che ha avuto il cliente". Quelle più digitali avranno la possibilità di dotarsi di una versione del sito personalizzabile nella scelta dei contenuti. s.v.