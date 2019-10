Albatravel-Ncl: in arrivo il nuovo catalogo in esclusiva

07/10/2019 17:11

Sarà l’unica brochure in italiano e affiancherà il monografico in lingua inglese già in distribuzione e valido fino al 2020

Si rafforza ulteriormente la partnership tra Albatravel e la compagnia di crociere Norwegian Cruise Line con il lancio del nuovo catalogo Ncl in esclusiva. Sarà l’unica brochure in italiano, e andrà ad affiancare il monografico in lingua inglese già in distribuzione e valido fino al 2020. Un’alleanza strategica, quella con Albatravel, che assicura alla compagnia di aumentare la visibilità e di ampliare la base delle agenzie.

"Siamo orgogliosi che il gruppo rinnovi per il quinto anno consecutivo la sua fiducia in Albatravel, scegliendolo come partner preferenziale in Italia. A nostra volta siamo felici di promuovere una compagnia il cui impegno nell’offrire un prodotto di alta qualità si allinea a quella che è la nostra mission. Il catalogo sarà distribuito in esclusiva a circa 2mila agenzie, che in questi anni ci hanno scelto come partner per il prodotto Cruise", ha commentato Luca Riminucci, direttore vendite del gruppo Albatravel.

"Il segmento crociere per il nostro t.o. ha registrato una crescita del 35% durante il primo trimestre del 2019 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un risultato sperato ma in parte inaspettato. Tutta la programmazione Ncl presente sul catalogo è già caricata nella sezione del portale albatravel.com dedicata e si può vendere anche nel Cruise Dynamic Packaging".

Francesco Paradisi, senior manager business development di Ncl ha commentato: “Grazie ad Albatravel arriviamo quotidianamente a 4mila agenzie, riuscendo a garantire una velocità di prenotazione possibile per merito di un sistema interno efficiente. Tra le destinazioni più importanti: Mediterraneo e Nord Europa, poi Caraibi tutto l’anno, Hawaii e Alaska nel periodo estivo, meta quest’ultima dove saremo presenti con quattro navi: alla Joy (operativa per il secondo anno), Bliss e Sun si aggiungerà il nuovo gioiello, la Encore che sarà a breve inaugurata. Attualmente la flotta di Norwegian Cruise Line comprende 16 navi con crociere in tutto il mondo, dal tour della Gran Bretagna alla crociera nel Mediterraneo dell’Est".

Ncl affiancherà a queste destinazioni nuove mete quali Sud Africa, Vietnam, Thailandia, Giappone, Polinesia, Emirati Arabi e Israele nel 2020. La compagnia ha in programma importanti investimenti in Italia, con 6 navi già commissionate a Fincantieri che verranno varate tra il 2022 e il 2027.