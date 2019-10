Wonderful Italy, arriva la linea Vacations

08/10/2019 12:59

Wonderful Italy, la catena italiana di esperienze e di ospitalità in luoghi autentici, fondata da Oltre Venture, ha presentato la nuova linea Vacations, soluzioni di viaggio alternative in linea con le nuove esigenze dei viaggiatori, che identificano nella sostenibilità e autenticità il primo requisito del loro viaggio in Italia. Si tratta di formule di viaggio per chi vuole sentirsi come “a casa” ma con il livello di servizio di un hotel a 4 stelle e un esperto locale di viaggi a supporto degli ospiti prima, durante e dopo il soggiorno.

"Crediamo nel potenziale di autenticità dei luoghi dove operiamo e vogliamo portare nuovi ospiti lungo percorsi esperienziali unici, che includano anche l’alloggiare in abitazioni locali di qualità. Per questo abbiamo lanciato la linea vacations, esperienze ed ospitalità in luoghi autentici", ha dichiarato Michele Ridolfo, Ceo di Wonderful Italy.

L'operatore aveva già lanciato il progetto “Yoga like a Local”, un’offerta turistica non convenzionale che ha unito la pratica dello yoga alla scelta di vivere il territorio come un locale. "In meno di un anno abbiamo organizzato oltre 20 tour e ben il 70% di questi si è svolto nel periodo invernale, contribuendo all’opera di destagionalizzazione delle destinazioni turistiche, che è tra le nostre priorità e che continuiamo a promuovere con grande impegno"., ha spiegato Ridolfo.

Recentemente Wonderful Italy ha inoltre allargato la propria squadra con l'ingresso di Karin Venneri, oggi direttore strategia e gestione commerciale. Karin avrà il compito di accelerare la crescita di Wonderful Italy e espandere ulteriormente l’attuale offerta di esperienze e servizi attraverso il potenziamento dei canali distributivi online e offline.

Wonderful Italy è oggi presente sul territorio in Sicilia, Puglia, Liguria e Campania e gestisce oltre 400 abitazioni, collaborando con 200 fornitori di esperienze. Dopo aver recentemente avviato due nuovi hub locali in Liguria e Campania ed esteso l’operatività dell’hub pugliese al capoluogo Bar, l'azienda continua a operare con l’ambizioso obiettivo di diventare la prima rete italiana di esperienze e ospitalità in località autentiche.