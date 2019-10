Wizz Air lancia la Bari–Iasi

09/10/2019 16:34

Volo inaugurale il 1° agosto 2020

Aeroporti di Puglia e Wizz Air annunciano la nuova rotta da Bari a Iasi, in Romania, con volo inaugurale il 1° agosto 2020. È già possibile prenotare i voli su wizzair.com o dall’app Wizz con tariffe che includono un bagaglio da cabina di 40x30x20cm. Il vettore offrirà oltre 735.000 posti sulle sue rotte a basso costo dall'aeroporto di Bari nel 2020.

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, ha dichiarato: “La nostra strategia che disegnerà lo sviluppo del traffico per il prossimo decennio guarda con grande attenzione a quei mercati che possono esprimere consistenti volumi di traffico, anche di quelli non necessariamente legati ai flussi turistici. In questo scenario la collaborazione con Wizz Air si è dimostrata fondamentale per la creazione di nuove interessanti opportunità verso tutta l’area Est del nostro continente. Peraltro Iasi, seconda città della Romania per numero di abitanti dopo la capitale Bucarest, si trova in una posizione strategica rispetto a Moldavia e Ucraina, perciò capace di intercettare le esigenze di mobilità delle comunità di questi tre Paesi ormai stabilmente insediate nella nostra regione. Non sono da trascurare, tuttavia, le interessanti opportunità che la città, nota per la ricchezza dei propri insediamenti museali e culturali, può offrire ai pugliesi desiderosi di ampliare le proprie conoscenze”.

Iasi, la capitale storica della Romania, è chiamata la città delle centinaia di chiese. Situata nella regione storica della Moldavia, è la scelta perfetta per coloro che cercano una vacanza in una città ricca di secoli di creazioni architettoniche. E' famosa per i suoi importanti edifici e i monasteri, il neogotico Palazzo della Cultura o il Monastero dei Tre Sacri Gerarchi, ed è anche una vivace città universitaria.