Albastar, focus su Sicilia ed Egitto nei piani 2020

09/10/2019 08:59

La compagnia aerea svela la sua nuova programmazione, con Malpensa e Bergamo tra gli scali protagonisti. Confermati i collegamenti charter

La conferma dell’attività di linea verso l’aeroporto di Catania, con voli in partenza da Milano Malpensa e Milano Bergamo, e nuovi collegamenti verso l’aeroporto di Palermo dall’aeroporto di Milano Malpensa.

Sono queste alcune delle novità della programmazione di Albastar, che chiude l’estate con “un andamento in linea con le aspettative, con circa 14 mila ore di volo e con un fatturato annuale pari a circa 100 milioni di euro”, come spiega lo stesso vettore in una nota. Per la chiusura dell’anno fiscale in corso, attesa il prossimo 31 ottobre, i risultati confermano un trend positivo, con circa +22% di volume di traffico rispetto all’anno precedente.

Per l’attività di linea nel settore leisure, il vettore annuncia voli diretti per Marsa Alam in partenza da Milano Bergamo, mentre per i charter, sono confermati i collegamenti verso l’Egitto/Mar Rosso, da Milano Malpensa e Verona, con voli verso Sharm- El- Sheikh e Marsa Alam; dall’aeroporto di Milano Bergamo sono invece confermati i collegamenti verso Sharm- El- Sheikh, Marsa Alam Isole Canarie, Fuerteventura e le “new entries” Luxor (Egitto) e Porto Santo (Isole Azzorre).

Per quanto riguarda i collegamenti per traffico religioso e pellegrinaggi, sono confermati i voli charter verso Lourdes e Medjugorie da un ampio network italiano ed europeo. Da maggio 2020 a ottobre 2020 si riconfermano i voli di linea verso Lourdes da Roma (lunedì e giovedì) e da Milano Bergamo (lunedì, mercoledì, venerdì).



Albastar riceverà nelle prossime settimane il quinto Boeing 737- 800 Ng con l’obiettivo di completare il rinnovamento della flotta nell’estate 2020, quando saranno sei i Boeing 737-800 in flotta, configurati a 189 posti in classe unica e un Boeing 737-400, configurato a 170 posti in classe unica.