Cortina definisce un nuovo concetto di turismo montano

13/10/2019 10:33

Vetrina internazionale per tornei sportivi, ma anche location d’eccellenza per il turismo active invernale ed estivo e scenario della villeggiatura improntata all’avventura

Con l’avvicinarsi dei prossimi Campionati del Mondo di sci alpino, Cortina d’Ampezzo si pone all’avanguardia nell’organizzazione e nella gestione dei grandi eventi sportivi globali e nella definizione di un nuovo concetto di turismo montano.

Le nuove declinazioni del turismo montano, vetrina internazionale per i tornei sportivi, ma anche location d’eccellenza per il turismo active invernale ed estivo, nonché scenario della villeggiatura improntata all’avventura e sede di parchi naturali. Un universo di attività, manifestazioni e vocazioni turistiche tutte da cogliere, per ripensare lo sviluppo sociale ed economico degli ambienti montani mettendo al centro la tutela del territorio e delle comunità, l’ecosostenibilità, i giovani e soprattutto lo sport.

Fondazione Cortina 2021 dimostra l'interesse nei confronti delle nuove frontiere degli sport invernali, ma anche la volontà di partecipazione al grande dibattito sul turismo nazionale per venire incontro alle proposte per vecchi e nuovi mercati turistici, nella consapevolezza di fungere da apripista per best practices come Experience Dolomiti 2021, un progetto di marketing territoriale per la gestione dell’incoming nei territori della Regione Veneto e del Dolomiti Superski in occasione dei Mondiali.