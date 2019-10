Costa Crociere fa rotta su Sicilia e Sardegna

11/10/2019 12:35

La compagnia aumenta la sua presenza sui porti di Palermo, Catania e Cagliari, arricchendola con i passaggi della nuova ammiraglia Costa Smeralda e di Costa Pacifica. Tutte le novità

Cagliari, Palermo e Catania protagoniste della programmazione 2020 di Costa crociere. La compagnia ha infatti annunciato che l’ammiraglia Costa Smeralda, attesa per fine novembre, incrocerà fin dal 28 maggio del prossimo anno e fino a settembre nei mari sardi, con tappa nel capoluogo isolano ogni giovedì, per un totale di 18 scali. L’itinerario comprenderà Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Cagliari e Civitavecchia.

Quanto a Palermo, farà invece parte della crociera fall-winter 2020-21 di Smeralda stessa, sempre il giovedì e sempre col medesimo itinerario, con il solo avvicendamento della città siciliana al posto di Cagliari. In questo caso gli scali schedulati sono 28, che però diventano 77 se si considera che anche Costa Diadema e Costa Fortuna ormeggeranno regolarmente nella capitale delle arancine.

Quanto a Catania, invece, ogni mercoledì – dal 3 giugno 2020 e fino a novembre – sarà tappa di Costa Pacifica, nel suo itinerario tra Genova, Barcellona, Palma di Maiorca, Malta, Catania e Civitavecchia. Grazie a questa novità gli scali Costa a Catania saliranno a 36 nel corso del 2020.

“La Sicilia e la Sardegna - osserva Neil Palomba, direttore generale di Costa Crociere (nella foto) - sono due regioni dove la domanda di crociere Costa è in costante crescita. Le novità che abbiamo introdotto per gli itinerari 2020/21 consentiranno ai nostri clienti siciliani e sardi di partire comodamente da un porto vicino a casa per provare un prodotto davvero innovativo come quello di Costa Smeralda, che rappresenta il meglio dell’ospitalità italiana in crociera. Allo stesso tempo, per gli ospiti che imbarcheranno su Costa Smeralda da altri porti, Cagliari e Palermo rappresentano due destinazioni di grande attrattiva, che arricchiranno ulteriormente la loro esperienza di vacanza”.