Mercatini e lungo raggio, per Guiness è già Natale

15/10/2019 09:26

Il tour operator presenta la sua gamma di destinazioni per le festività di fine anno, e raddoppia la selezione di proposte per le aree Europa e mondo

E’ già Natale, in casa Guiness Travel. Il tour operator ha infatti presentato la sua gamma di novità per il periodo delle festività, che si sposa con la conferma dell’impegno a premiare le adv con quotazioni ad hoc per le prenotazioni di gruppo, anche in formato mini “Family & Friends”.

“Il ‘mood’ del cliente è la vera sfida di questo inverno: comprenderne i gusti ed assisterlo nella scelta del prodotto ideale in base alle sue esigenze”, spiega il t.o., che propone una lunga serie di esperienze nelle sue mete natalizie, differenti per clima, per le tipologie dei Mercatini di Natale e per le attività più adatte da trascorrere con la famiglia e con gli amici. “Il Gala Dinner – spiegano da Guiness - è un’attività ricercatissima dai grandi gruppi familiari o di amici, meglio ancora se guarnita dall’ingrediente immancabile degli eccezionali fuochi d’artificio di Capodanno. Altri gruppi desiderano invece visitare le romantiche città europee nell’esclusiva veste natalizia del tradizionale splendore delle luci soffuse”.



Sul piano del prodotto, Guiness Travel ha deciso di raddoppiare il numero degli itinerari dell’ultimo trimestre del 2019 concentrando maggiormente le sue proposte nell’area Europa e mondo. Dalle mete più vicine come il Trentino a Norimberga, passando per la Fiera natalizia di Budapest. Per la selezione mondo la scelta spazia dai caldi climi australiani all’allegria del Messico, fino ai Gran Tour in Colombia, in Thailandia, in Egitto, in India, in Vietnam, a Dubai e in Brasile.



"Quale occasione migliore - osserva Elvira D’Aversa, sales manager del t.o. - per restare uniti nel periodo più speciale dell’anno, quello in cui si ringrazia per gli affetti vicini, con la neve che cade e con le luci soffuse ed emozionanti dei Mercatini di Natale? Visitarli è l’occasione giusta per stare con le persone care e sorprenderle con attenzioni esclusive ed originali: il mix ideale tra viaggio d’autore e la giusta dose di shopping”.