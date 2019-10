Ponte del 1°novembre: si prenotano weekend romantico, in famiglia, con gli amici

15/10/2019 12:28

Tra le regioni più quotate, la Toscana sale sul gradino più alto del podio, seguita da Lombardia, Veneto, Umbria ed Emilia-Romagna

Buoni segnali per il ponte del 1° novembre, complice anche il calendario particolarmente favorevole, che vede cadere la data di venerdì, il 2019 fa sta facendo registrare, secondo i dati di Weekendesk.it, il portale dei soggiorni tematici brevi in Europa, una forte crescita delle prenotazioni di una fuga romantica o un weekend in famiglia o con gli amici rispetto al 2018 (+48%).

In particolare, la regione che conquista la medaglia d’oro per il numero di prenotazioni è la Toscana, che risulta la preferita per il 45% delle persone che hanno già acquistato un soggiorno per il ponte di Ognissanti, seguita, anche se a distanza, dalla Lombardia (9,50%), che guadagna tre posizioni nella Top 5 rispetto al 2018, poi dal Veneto (8,60%) e, a pari merito, Umbria ed Emilia-Romagna (7%).

Per quanto riguarda la durata del soggiorno per il ponte di tutti i Santi, il 57,8% delle prenotazioni prevede due notti di permanenza fuori casa, mentre il giorno più gettonato per la partenza risulta venerdì 1 novembre, che ottiene il 64% delle preferenze. Da segnalare che il 22,4% sceglie di partire giovedì 31 ottobre e includere, quindi, nella mini vacanza anche la serata di Halloween.

Trattandosi di una fuga di pochi giorni, la maggioranza dei vacanzieri (54,4%) preferisce acquistare un pacchetto che comprenda già un’attività in loco. In particolare, le preferenze sono a favore di un’esperienza di tipo wellness nel 19% dei casi, enogastronomica, come ad esempio una cena gourmet o una degustazione, nel 10,2% o entrambe per 23,1% dei soggiorni prenotati.