Disneyland Paris, cresce l'interesse dei turisti italiani

15/10/2019 17:12

Da ottobre 12 sales consultant promuovono nelle agenzie di viaggi il brand, che nel frattempo cresce nel mercato italiano del 21%

Sono numeri in crescita quelli forniti da Monica Astuti, country head di Disneyland Paris durante l'incontro con la stampa a Rimini che ha sottolineato l'importanza dell'intermediazione per sviluppare e incrementare le vendite. “Negli anni abbiamo sempre creduto nel valore del comparto agenziale perché una destinazione come Disneyland Paris deve essere ben percepita e trasmessa a chi si accinge a fare un viaggio nel parco divertimenti più famoso d'Europa. Incontriamo gli agenti anche durante i nostri road show e organizziamo periodicamente fam trip in loco. Quest'anno chiuderemo con una crescita del 21% rispetto al 2018 che prosegue il trend positivo degli ultimi due anni. Ci siamo affidati a TrustForce per ulteriori azioni di formazione per le adv, con l'obiettivo di essere capillari sul territorio con una strategia di distribuzione e presidiare maggiormente le agenzie di viaggio. Abbiamo anche un nuovo portale b2b dove è possibile documentarsi ma anche formarsi con corsi di training on line”.

La formazione è quindi fondamentale e per sollecitare l'interesse di quelle regioni italiane che geograficamente e per la mancanza di trasporti diretti sono meno attratte dal brand Disney sono in atto una serie di iniziative a favore del trade. “Abbiamo costruito un team di professionisti – ha commentato Gian Paolo Vairo, founder & ceo di TrustForce - . L'interesse verso il brand è molto alto e Disneyland Paris costituisce la destinazione ideale per esaltare lo spirito consulenziale e il valore aggiunto che gli agenti di viaggio rappresentano per il cliente”.

Annunciati i principali eventi del 2020: dall'11 gennaio al 3 maggio Frozen Celebration; dall'8 al 10 maggio la tanto attesa prima edizione della Disneyland Paris Princess Run. Nell'estate verrà riaperto dopo una ristrutturazione il Disney's Hotel New York – The art of Marvel, nello stile di una galleria d'arte newyorkese. L'hotel rifletterà il mondo dinamico dei Supereroi Marvel, che celebreranno gli 80 anni dei racconti targati Marvel con 5 suite dedicate.

Un accenno ai costi: l'entrata nel parco attraverso adv o il sito con pernottamento all'interno costa circa 50 euro al giorno. Per i giornalieri che arrivano da Parigi con il treno, il costo è raddoppiato, bambini compresi. “Spingiamo per le pre-vendite – ha suggerito la manager – nell'interesse di tutti, ma soprattutto dei consumatori. E' sempre in atto – ha concluso Astuti – un accordo con Atout France per la promozione di Disneyland Paris”. a.to.