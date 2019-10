Da maggio, Città del Mare a Terrasini è entrata nella gestione di Cds Hotels

16/10/2019 13:01

Dieci le strutture nel portafoglio della società alberghiera pugliese, di cui quattro in proprietà, precisamente Costa del Salento, Marenea Suite hotel, Riva Marina resort e relais Masseria le Cesine

"Abbiamo quattro alberghi di proprietà e sei con contratti di management per un totale di 1.043 camere per 7mila posti letto. Dallo scorso maggio abbiamo allargato il nostro portafoglio approdando in Sicilia, acquisendo la gestione di Città del Mare a Terrasini. Stiamo cercando, alla luce della bellezza del luogo, di ridare alla struttura l'immagine che merita, applicando migliorie ma soprattutto galvanizzando e rassicurando il personale che non era così convinto che la struttura potesse essere recuperata. Il lavoro da fare è moltissimo, ma siamo sulla buona strada per riportare Terrasini Città di Mare agli antichi splendori”. A parlare Ada Miraglia, direttore commerciale della catena alberghiera pugliese Cds Hotels, che ha sottolineato che la media dei turisti stranieri in tutte le strutture è del 30% in estate, con medie più alte nelle stagioni di bassa. “La nostra stagionalità è lunga, circa 7 mesi e alcune delle nostre strutture sono aperte tutto l'anno. Abbiamo in atto tutti i canali di vendita, da quella diretta della clientela abituale che è del 20%, le vendita online e anche tramite le agenzie viaggi sia in Italia ma soprattutto all'estero. Quest'anno abbiamo avuto una crescita globale del 5% in termini di volumi con 28 mln di fatturato”.

Gli alberghi di proprietà sono Costa del Salento, Marenea Suite hotel, Riva Marina resort e il relais Masseria Cesine. Terrasini, Grand hotel Riviera, Corte di Nettuno, Basiliani, Alba Azzurra e Pietrablu Resort & Spa in contratti di management. Alcuni hotel sono adatti ad accogliere turismo Mice come il Terrasini e il Riva Marina. a.to.