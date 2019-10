Medio Oriente sotto i riflettori del Wtm

17/10/2019 14:42

La regione continua ad avere un elevato potenziale di crescita per l'industria dei viaggi

Con Expo 2020 all'orizzonte, il Medio Oriente continua ad avere un elevato potenziale di crescita per l'industria dei viaggi: se ne parlerà al Wtm di Londra, in calendario dal 4 al 6 novembre. Secondo una ricerca di Colliers International, si prevede che il Regno Unito manterrà la sua posizione come una delle principali destinazioni europee da visitare per i cittadini del Gcc, con 890.000 viaggi entro il 2023. Simon Press, senior director Wtm London, ha dichiarato: “I residenti della regione Mena (Medio Oriente e Nord Africa) non sono estranei alle destinazioni nel Regno Unito, alla loro cultura e storia, nonché alle loro offerte di ospitalità di lusso. Inoltre, le regole meno restrittive per i visti turistici combinate con la Brexit che indebolisce la sterlina britannica hanno fornito un ulteriore incentivo per i turisti del Medio Oriente".

Quest'anno, Wtm London vede tra i 40 e i 50.000 partecipanti e 5.000 espositori provenienti da oltre 180 Paesi. Expo 2020, invece, sarà il più grande evento mai organizzato nel mondo arabo. In programma dall'ottobre 2020 all'aprile 2021, conterà su 192 padiglioni di Paesi di tutto il mondo.

Si prevede che il contributo diretto dei viaggi e del turismo al Pil del Medio Oriente aumenterà del 4,2% annuo a 133,6 miliardi di dollari entro il 2028, stando ai dati del World Travel and Tourism Council (Wttc).

Quest'anno ci saranno importanti espositori del Wtm London dal Medio Oriente: Dubai Corporation for Tourism & Commerce Marketing (Dtc), Dipartimento di Cultura e Turismo di Abu Dhabi, Ras Al Khaimah Tourism Development Authority, Sharjah Commerce & Tourism Development Authority, ministero del turismo dell'Oman e Jordan Tourism Board. Altri espositori includono The Red Sea Development Company, Kuwait Airways, Orascom Development, Samaya Investment e Smart Travel Deal.